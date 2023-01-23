https://sputnikarabic.ae/20230123/إصابة-12-شخصا-في-ملهى-ليلي-في-باتون-روج-بولاية-لويزيانا-الأمريكية-1072593117.html
إصابة 12 شخصا في ملهى ليلي بولاية لويزيانا الأمريكية
إصابة 12 شخصا في ملهى ليلي بولاية لويزيانا الأمريكية
أُصيب 12 شخصا بجروح إثر إطلاق ناري في ملهى ليلي في وقت مبكر من أمس الأحد، في باتون روج، عاصمة ولاية لويزيانا جنوب الولايات المتحدة. 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T05:14+0000
2023-01-23T05:14+0000
2023-01-23T05:20+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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أُصيب 12 شخصا بجروح إثر إطلاق ناري في ملهى ليلي في وقت مبكر من أمس الأحد، في باتون روج، عاصمة ولاية لويزيانا جنوب الولايات المتحدة.وأفادت وسائل إعلام محلية، أن 3 من المصابين في حالة حرجة، مضيفة أنه تم نقلهم إلى المستشفى.ومن جانبه، قال المتحدث باسم الشرطة لجين ماكنيلي جونيور في وقت لاحق إن جميع المصابين في حالة مستقرة.وتابع موضحا أن إطلاق النار وقع في ديور بار-لاونش في حوالي الساعة 1:30 صباحا بالتوقيت المحلي (07:30 بتوقيت غرينتش).ولم يتم الإعلان عن أي اعتقال يرتبط بالحادث بعد، ولا يزال الدافع وراء إطلاق النار غير واضح.
https://sputnikarabic.ae/20230123/العثور-على-جثة-يعتقد-إنها-للمشتبه-به-بإطلاق-النار-الجماعي-في-كاليفورنيا--1072592499.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
أُصيب 12 شخصا بجروح إثر إطلاق ناري في ملهى ليلي في وقت مبكر من أمس الأحد، في باتون روج، عاصمة ولاية لويزيانا جنوب الولايات المتحدة.
وأفادت وسائل إعلام محلية، أن 3 من المصابين في حالة حرجة، مضيفة أنه تم نقلهم إلى المستشفى
.
ومن جانبه، قال المتحدث باسم الشرطة لجين ماكنيلي جونيور في وقت لاحق إن جميع المصابين في حالة مستقرة.
وتابع موضحا أن إطلاق النار وقع في ديور بار-لاونش في حوالي الساعة 1:30 صباحا بالتوقيت المحلي (07:30 بتوقيت غرينتش).
ولم يتم الإعلان عن أي اعتقال يرتبط بالحادث بعد، ولا يزال الدافع وراء إطلاق النار غير واضح.