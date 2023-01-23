https://sputnikarabic.ae/20230123/إصابة-12-شخصا-في-ملهى-ليلي-في-باتون-روج-بولاية-لويزيانا-الأمريكية-1072593117.html

إصابة 12 شخصا في ملهى ليلي بولاية لويزيانا الأمريكية

إصابة 12 شخصا في ملهى ليلي بولاية لويزيانا الأمريكية

أُصيب 12 شخصا بجروح إثر إطلاق ناري في ملهى ليلي في وقت مبكر من أمس الأحد، في باتون روج، عاصمة ولاية لويزيانا جنوب الولايات المتحدة. 23.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-23T05:14+0000

2023-01-23T05:14+0000

2023-01-23T05:20+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

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أُصيب 12 شخصا بجروح إثر إطلاق ناري في ملهى ليلي في وقت مبكر من أمس الأحد، في باتون روج، عاصمة ولاية لويزيانا جنوب الولايات المتحدة.وأفادت وسائل إعلام محلية، أن 3 من المصابين في حالة حرجة، مضيفة أنه تم نقلهم إلى المستشفى.ومن جانبه، قال المتحدث باسم الشرطة لجين ماكنيلي جونيور في وقت لاحق إن جميع المصابين في حالة مستقرة.وتابع موضحا أن إطلاق النار وقع في ديور بار-لاونش في حوالي الساعة 1:30 صباحا بالتوقيت المحلي (07:30 بتوقيت غرينتش).ولم يتم الإعلان عن أي اعتقال يرتبط بالحادث بعد، ولا يزال الدافع وراء إطلاق النار غير واضح.

https://sputnikarabic.ae/20230123/العثور-على-جثة-يعتقد-إنها-للمشتبه-به-بإطلاق-النار-الجماعي-في-كاليفورنيا--1072592499.html

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