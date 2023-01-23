https://sputnikarabic.ae/20230123/إعلام-انطلاق-مناروات-عسكرية-بين-إسرائيل-وأمريكا-في-البحر-المتوسط-وسط-توترات-مع-إيران-1072634508.html
إعلام: انطلاق مناروات عسكرية بين إسرائيل وأمريكا في البحر المتوسط وسط توترات مع إيران
إعلام: انطلاق مناروات عسكرية بين إسرائيل وأمريكا في البحر المتوسط وسط توترات مع إيران
أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، اليوم الاثنين، "أكبر مناورة عسكرية مشتركة لهما، في شرق البحر الأبيض المتوسط". 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T21:10+0000
2023-01-23T21:10+0000
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وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان لها، إن "المناورات، التي تستمر حتى الجمعة المقبلة، انطلقت لتعزيز استعداد قوات البلدين والمساهمة في دعم أمن المنطقة".ونقل البيان عن قائد القيادة المركزية الأمريكية، مايكل كوريلا، قوله: "إن التمرين المشترك مع إسرائيل يؤكد التزام واشنطن تجاه منطقة الشرق الأوسط"، مضيفا أن "مثل هذه التدريبات تعزز القدرات العسكرية، ومهمة لأمن واستقرار المنطقة".ونقلت شبكة إن بي سي نيوز الأمريكية عن مسؤول دفاعي كبير قوله إن "الولايات المتحدة بمثل هذه المناورة الواسعة تظهر لخصوم مثل إيران أن واشنطن ليست مشتتة للغاية بسبب أزمة أوكرانيا والتهديد من الصين لحشد قوة عسكرية كبيرة".وأضاف: "نعتقد أن هذا التمرين يظهر أنه يمكننا المشي ومضغ العلكة في نفس الوقت"، منبه إلى أن "التدريبات ليست موجهة لدولة معينة، لكن الخصوم الإقليميين مثل إيران سيلاحظون ذلك".وانضم حوالي 6400 جندي أمريكي إلى 1100 جندي إسرائيلي في المناورات التي تشارك فيها أكثر من 140 طائرة، من بينها قاذفات "بي-52" النووية، وطائرات "إف-35"، و12 قطعة بحرية وراجمات صواريخ وغيرها، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20221230/الجيش-الإيراني-يعلن-انطلاق-مناورات-عسكرية-لرفع-الجاهزية-القتالية-1071754312.html
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feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, العالم
إعلام: انطلاق مناروات عسكرية بين إسرائيل وأمريكا في البحر المتوسط وسط توترات مع إيران
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أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، اليوم الاثنين، "أكبر مناورة عسكرية مشتركة لهما، في شرق البحر الأبيض المتوسط".
وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان لها، إن "المناورات، التي تستمر حتى الجمعة المقبلة، انطلقت لتعزيز استعداد قوات البلدين والمساهمة في دعم أمن المنطقة".
30 ديسمبر 2022, 03:15 GMT
ونقل البيان عن قائد القيادة المركزية الأمريكية، مايكل كوريلا، قوله: "إن التمرين المشترك مع إسرائيل يؤكد التزام واشنطن تجاه منطقة الشرق الأوسط"، مضيفا أن "مثل هذه التدريبات تعزز القدرات العسكرية، ومهمة لأمن واستقرار المنطقة".
ونقلت شبكة
إن بي سي نيوز الأمريكية عن مسؤول دفاعي كبير قوله إن "الولايات المتحدة بمثل هذه المناورة الواسعة تظهر لخصوم مثل إيران أن واشنطن ليست مشتتة للغاية بسبب أزمة أوكرانيا والتهديد من الصين لحشد قوة عسكرية كبيرة".
وأضاف: "نعتقد أن هذا التمرين يظهر أنه يمكننا المشي ومضغ العلكة في نفس الوقت"، منبه إلى أن "التدريبات ليست موجهة لدولة معينة، لكن الخصوم الإقليميين مثل إيران سيلاحظون ذلك".
وانضم حوالي 6400 جندي أمريكي إلى 1100 جندي إسرائيلي في المناورات التي تشارك فيها أكثر من 140 طائرة، من بينها قاذفات "بي-52" النووية، وطائرات "إف-35"، و12 قطعة بحرية وراجمات صواريخ وغيرها، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.