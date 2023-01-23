https://sputnikarabic.ae/20230123/إيران-تبدي-استعدداها-لإعادة-تأهيل-الجيش-السوري-وترغب-في-إجراء-مناورات-مشتركة-1072623685.html
إيران تبدي استعدداها لإعادة تأهيل الجيش السوري وترغب في إجراء "مناورات مشتركة"
إيران تبدي استعدداها لإعادة تأهيل الجيش السوري وترغب في إجراء "مناورات مشتركة"
شدد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، الاثنين، على ضرورة إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع سوريا. 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T15:36+0000
2023-01-23T15:36+0000
2023-01-23T15:36+0000
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وقال اللواء محمد باقري، خلال استقباله وزير الدفاع السوري والوفد المرافق له، اليوم الاثنين، إن "التعاون بين القوات المسلحة في البلدين والحكومتين من شأنه أن يكون أنموذجًا للتعاون الكامل والشامل بين البلدين، لهذا السبب تعارض القوى الاستكبارية هذا التعاون ولا تقبله"، وفقا لوكالة "تسنيم".وفي إشارة إلى توقيع وثيقة التعاون العسكري والأمني بين إيران وسوريا في يوليو/ تموز 2020، قال اللواء باقري إن "هذه الوثيقة يمكن أن تكون أساسًا جيدًا للتعاون بين البلدين، ومن الضروري إنشاء لجنة أمنية ودفاعية بين البلدين في أقرب وقت ممكن".وتابع مخاطبا وزير الدفاع السوري "سوريا حكومة وشعبا حاربت بإرادة قوية وصمود، مؤامرة السنوات العشر الماضية، والحمد لله حافظتم على أرضكم، وأهنئ سعادتكم وجميع زملائكم على هذا النصر. استطاعت سوريا أن تهزم مخطط أعدائها، كان من الممكن أن تؤدي هذه الخطة إلى إثارة الاضطرابات في العالم الإسلامي وغرب آسيا، وهذا إنجاز كبير".
https://sputnikarabic.ae/20230111/صحيفة-تكشف-تفاصيل-حرب-خفية-بين-إسرائيل-وإيران-على-أراضي-سوريا-1072164115.html
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العالم العربي, إيران, أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, إيران, أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم
إيران تبدي استعدداها لإعادة تأهيل الجيش السوري وترغب في إجراء "مناورات مشتركة"
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شدد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، الاثنين، على ضرورة إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع سوريا.
وقال اللواء محمد باقري، خلال استقباله وزير الدفاع السوري والوفد المرافق له، اليوم الاثنين، إن "التعاون بين القوات المسلحة في البلدين والحكومتين من شأنه أن يكون أنموذجًا للتعاون الكامل والشامل بين البلدين، لهذا السبب تعارض القوى الاستكبارية هذا التعاون ولا تقبله"، وفقا لوكالة "تسنيم
".
وفي إشارة إلى توقيع وثيقة التعاون العسكري والأمني بين إيران وسوريا في يوليو/ تموز 2020، قال اللواء باقري إن "هذه الوثيقة يمكن أن تكون أساسًا جيدًا للتعاون بين البلدين، ومن الضروري إنشاء لجنة أمنية ودفاعية بين البلدين في أقرب وقت ممكن".
"وجودنا في سوريا كان في المجال الاستشاري. الجيش السوري اليوم بحاجة إلى إعادة تأهيل، والقوات المسلحة الإيرانية وبناء على تجربة 8 سنوات من الدفاع المقدس وتأهيل القوات المسلحة، جاهزة لمساعدة الجيش السوري في مجالات الصيانة والتدريب والتجهيز".
اللواء محمد باقري
رئيس هيئة الأركان العامة الإيرانية
وتابع مخاطبا وزير الدفاع السوري "سوريا حكومة وشعبا حاربت بإرادة قوية وصمود، مؤامرة السنوات العشر الماضية، والحمد لله حافظتم على أرضكم، وأهنئ سعادتكم وجميع زملائكم على هذا النصر. استطاعت سوريا أن تهزم مخطط أعدائها، كان من الممكن أن تؤدي هذه الخطة إلى إثارة الاضطرابات في العالم الإسلامي وغرب آسيا، وهذا إنجاز كبير".