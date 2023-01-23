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https://sputnikarabic.ae/20230123/إيطاليا-سنكون-قادرين-على-التخلي-كليا-عن-الغاز-الروسي-بحلول-الشتاء-المقبل-1072628394.html
إيطاليا: سنكون قادرين على التخلي كليا عن الغاز الروسي بحلول الشتاء المقبل
إيطاليا: سنكون قادرين على التخلي كليا عن الغاز الروسي بحلول الشتاء المقبل
قال رئيس شركة الطاقة الرئيسية في إيطاليا "إيني"، كلاوديو ديسكالزي، اليوم الاثنين، إن بلاده ستكون قادرة على التخلي تماما عن الغاز الروسي في شتاء 2024-2025 بفضل... 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T17:17+0000
2023-01-23T17:17+0000
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روما - سبوتنيك. وذكر ديسكالزي ذلك في تصريحات نقلتها وكالة "أسكانيوز"، أثناء مرافقته لرئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني خلال زيارتها للجزائر. كما أكد الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" أنه كجزء من جهود إيطاليا للتخلي عن إمدادات الغاز الروسي، فإن روما تركز بشكل كبير على زيادة توسيع التعاون مع الجزائر.وأضاف: "نقوم بتحديث الاتفاقيات الخاصة بكميات (الإمدادات) سنويا، ويكفي أن نقول إنه قبل عامين فقط زودت الجزائر إيطاليا بنحو 21 مليار متر مكعب (من الغاز)، والآن تزودها بـ25 مليارا، وسنصل إلى 28 مليارا في السنوات المقبلة".وتابع: "في 2024-2025 سنتجاوز هذه العلامة، هذا شريك استراتيجي حقيقي يساعد إيطاليا كثيرا". في سبتمبر/ أيلول، قال ديسكالزي إن إيطاليا ستتمكن من استبدال نحو 80% من واردات الغاز الروسي أو 17.6 مليار متر مكعب في عام 2023.خلال زيارة ميلوني الحالية للجزائر، ورد أن "إيني" وشركة الغاز المحلية "سوناطراك" ستوقعان اتفاقية جديدة بشأن تمديد إضافي للإمدادات إلى الدولة الأوروبية. وبحسب وسائل الإعلام، يمكن أن يصل حجم الإمداد إلى 35 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.بحسب صحيفة "إل ماسيجيرو"، بلغت إمدادات الغاز الروسي ما يصل إلى 40% من إجمالي واردات إيطاليا. من أجل استبدالها، ستعمل حكومة ميلوني على زيادة الإمدادات من أذربيجان، وفي حالة استقرار الوضع في ليبيا، ستتلقى ما بين ملياري إلى 9 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز من ذلك البلد.
https://sputnikarabic.ae/20230123/الجزائر-وإيطاليا-توقعان-مذكرة-تفاهم-لتحسين-شبكات-ربط-الطاقة-1072617941.html
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إيطاليا, الجزائر, العالم, العالم العربي, روسيا, اقتصاد
إيطاليا, الجزائر, العالم, العالم العربي, روسيا, اقتصاد

إيطاليا: سنكون قادرين على التخلي كليا عن الغاز الروسي بحلول الشتاء المقبل

17:17 GMT 23.01.2023
© AFP 2023 / TIZIANA FABIرئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني
رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
© AFP 2023 / TIZIANA FABI
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قال رئيس شركة الطاقة الرئيسية في إيطاليا "إيني"، كلاوديو ديسكالزي، اليوم الاثنين، إن بلاده ستكون قادرة على التخلي تماما عن الغاز الروسي في شتاء 2024-2025 بفضل تنويع الإمدادات، بما في ذلك تعاون أكبر مع الجزائر.
روما - سبوتنيك. وذكر ديسكالزي ذلك في تصريحات نقلتها وكالة "أسكانيوز"، أثناء مرافقته لرئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني خلال زيارتها للجزائر. كما أكد الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" أنه كجزء من جهود إيطاليا للتخلي عن إمدادات الغاز الروسي، فإن روما تركز بشكل كبير على زيادة توسيع التعاون مع الجزائر.
وأضاف: "نقوم بتحديث الاتفاقيات الخاصة بكميات (الإمدادات) سنويا، ويكفي أن نقول إنه قبل عامين فقط زودت الجزائر إيطاليا بنحو 21 مليار متر مكعب (من الغاز)، والآن تزودها بـ25 مليارا، وسنصل إلى 28 مليارا في السنوات المقبلة".
عامل يتفقد محطة كريشبا للغاز في الجزائر بعد مهاجمة مجهولين أطلقوا قذائف وصواريخ محلية الصنع على المنشأة التي تعمل بشكل مشترك مع شركات أجنبية وتشرف عليها شركة الغاز الحكومية الجزائرية سوناطراك - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
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13:46 GMT
وتابع: "في 2024-2025 سنتجاوز هذه العلامة، هذا شريك استراتيجي حقيقي يساعد إيطاليا كثيرا". في سبتمبر/ أيلول، قال ديسكالزي إن إيطاليا ستتمكن من استبدال نحو 80% من واردات الغاز الروسي أو 17.6 مليار متر مكعب في عام 2023.
خلال زيارة ميلوني الحالية للجزائر، ورد أن "إيني" وشركة الغاز المحلية "سوناطراك" ستوقعان اتفاقية جديدة بشأن تمديد إضافي للإمدادات إلى الدولة الأوروبية. وبحسب وسائل الإعلام، يمكن أن يصل حجم الإمداد إلى 35 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.
بحسب صحيفة "إل ماسيجيرو"، بلغت إمدادات الغاز الروسي ما يصل إلى 40% من إجمالي واردات إيطاليا. من أجل استبدالها، ستعمل حكومة ميلوني على زيادة الإمدادات من أذربيجان، وفي حالة استقرار الوضع في ليبيا، ستتلقى ما بين ملياري إلى 9 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز من ذلك البلد.
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