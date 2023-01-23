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https://sputnikarabic.ae/20230123/ابتكار-نظام-طباعة-ثلاثية-في-الفضاء-لإنتاج-أشياء-يستحيل-صناعتها-على-الأرض-1072613467.html
ابتكار نظام طباعة ثلاثية في الفضاء لإنتاج أشياء يستحيل صناعتها على الأرض
ابتكار نظام طباعة ثلاثية في الفضاء لإنتاج أشياء يستحيل صناعتها على الأرض
طور مهندسو وكالة الفضاء الأمريكية ناسا في محطة الفضاء الدولية طابعة ثلاثية الأبعاد جديدة سيمكن من خلالها صناعة أشياء في الفضاء يستحيل صناعتها على الأرض بسبب... 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T12:43+0000
2023-01-23T12:43+0000
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علوم
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وأوضحت مجلة "فوكاس" الإيطالية أن من ضمن الأشياء التي يمكن إنتاجها من خلال تلك الطابعة الجديدة، الهياكل العملاقة بالغة الطول أو شديدة الثقل، والتي تتشوه أو تنكسر عند صناعتها على الأرض بسبب وزنها أو حجمها الكبير.تتميز عملية إنتاج تلك الهياكل ببساطتها، حيث يستخدم قالب سيليكون بسمك رفيع على شكل الجسم المراد تصنيعها مملوءة براتنج السائل (وهو مادة لزجة) من المعروف عنه حساسية للضوء، فبمجرد اكتمال صب الراتنج، يتم تسليط بضع ومضات ضوء على الهيكل ليتصلب بعدها ويمكن استخراجه من قشرة السيليكون.ويعتبر كل من الراتينج والسيليكون المستخدمان في الاختبارات الأولى لهذا النظام من المواد منخفضة التكلفة، ويمكن الحصول عليها بسهولة في أي متجر، يتم حقن الراتنج في قالب السيليكون بجهاز خاص بحجم كمبيوتر، ومن المنتظر أن يتم إرسال القطع الأولى المصنوعة في الفضاء إلى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لدراسة مقاومتها وخصائصها.يشار إلى أن الهدف النهائي من هذه التجارب هو تمكين رواد الفضاء من إنتاج قطع غيار لمحطة الفضاء بأنفسهم دون الحاجة إلى انتظار الإمدادات من الأرض، ومع ذلك، فلتحقيق هذا الهدف ستكون هناك حاجة إلى العديد من الاختبارات الأخرى وإعداد الراتنجات ذات مواصفات خاصة للاستخدامات المختلفة.
https://sputnikarabic.ae/20221218/مصدر-روسكوسموس-تحتاج-إلى-شهر-لإرسال-مركبة-إنقاذ-سويوز-إلى-محطة-الفضاء-الدولية-1071318205.html
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علوم
علوم

ابتكار نظام طباعة ثلاثية في الفضاء لإنتاج أشياء يستحيل صناعتها على الأرض

12:43 GMT 23.01.2023
CC0 / pixabay / محطة الفضاء الدولية
محطة الفضاء الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
CC0 / pixabay /
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طور مهندسو وكالة الفضاء الأمريكية ناسا في محطة الفضاء الدولية طابعة ثلاثية الأبعاد جديدة سيمكن من خلالها صناعة أشياء في الفضاء يستحيل صناعتها على الأرض بسبب قوة الجاذبية.
وأوضحت مجلة "فوكاس" الإيطالية أن من ضمن الأشياء التي يمكن إنتاجها من خلال تلك الطابعة الجديدة، الهياكل العملاقة بالغة الطول أو شديدة الثقل، والتي تتشوه أو تنكسر عند صناعتها على الأرض بسبب وزنها أو حجمها الكبير.
تتميز عملية إنتاج تلك الهياكل ببساطتها، حيث يستخدم قالب سيليكون بسمك رفيع على شكل الجسم المراد تصنيعها مملوءة براتنج السائل (وهو مادة لزجة) من المعروف عنه حساسية للضوء، فبمجرد اكتمال صب الراتنج، يتم تسليط بضع ومضات ضوء على الهيكل ليتصلب بعدها ويمكن استخراجه من قشرة السيليكون.
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ويعتبر كل من الراتينج والسيليكون المستخدمان في الاختبارات الأولى لهذا النظام من المواد منخفضة التكلفة، ويمكن الحصول عليها بسهولة في أي متجر، يتم حقن الراتنج في قالب السيليكون بجهاز خاص بحجم كمبيوتر، ومن المنتظر أن يتم إرسال القطع الأولى المصنوعة في الفضاء إلى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لدراسة مقاومتها وخصائصها.
يشار إلى أن الهدف النهائي من هذه التجارب هو تمكين رواد الفضاء من إنتاج قطع غيار لمحطة الفضاء بأنفسهم دون الحاجة إلى انتظار الإمدادات من الأرض، ومع ذلك، فلتحقيق هذا الهدف ستكون هناك حاجة إلى العديد من الاختبارات الأخرى وإعداد الراتنجات ذات مواصفات خاصة للاستخدامات المختلفة.
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