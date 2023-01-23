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https://sputnikarabic.ae/20230123/اكتشاف-كويكب-بقطر-6-أمتار-يحلق-قريبا-من-الأرض-1072620498.html
اكتشاف كويكب بقطر 6 أمتار يحلق قريبا من الأرض... فيديو
اكتشاف كويكب بقطر 6 أمتار يحلق قريبا من الأرض... فيديو
صرح عالم الفلك الروسي غينادي بوريسوف إن الكويكب "2023 BU" الذي يبلغ قطره نحو 5-6 أمتار سيحلق على بعد بضعة آلاف من الكيلومترات من الأرض، يوم الخميس 26... 23.01.2023, سبوتنيك عربي
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علوم
روسيا
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وقال بوريسوف لوكالة "سبوتنيك": "منذ يومين، ظهر مثل هذا الكويكب، وأرسلت البيانات إلى مركز الكواكب الصغيرة، وتم نشر معلومات حول اكتشاف كويكب على الصفحة الدولية الخاصة بالكواكب الصغرى. وإن مركز الكويكب راقبته عدة مراصد وقد حصل على تسمية أولية "2023 BU".وحتى أن حجمه صغير، فالكويكبات التي يحتمل أن تشكل خطرا على الأرض يبلغ قطرها من 150مترا وما فوق.ووفقًا لعالم الفلك، فإن الجسم الفضائي يتمتع بدرجة عالية من السطوع بدرجة كافية، حيث يمكن لسكان النصف الجنوبي من الكرة الأرضية من ملاحظته حتى باستخدام تلسكوبات الهواة.
https://sputnikarabic.ae/20230123/علماء-روس-يطورون-روبوتا-لتدليك-رواد-الفضاء-أثناء-عملهم-1072597207.html
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علوم, روسيا
علوم, روسيا

اكتشاف كويكب بقطر 6 أمتار يحلق قريبا من الأرض... فيديو

14:38 GMT 23.01.2023 (تم التحديث: 15:10 GMT 23.01.2023)
© Photo / pixabay/WikiImagesقمر ميماس الغامش يدور حول كوكب زحل
قمر ميماس الغامش يدور حول كوكب زحل - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
© Photo / pixabay/WikiImages
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صرح عالم الفلك الروسي غينادي بوريسوف إن الكويكب "2023 BU" الذي يبلغ قطره نحو 5-6 أمتار سيحلق على بعد بضعة آلاف من الكيلومترات من الأرض، يوم الخميس 26 يناير/كانون الثاني.
وقال بوريسوف لوكالة "سبوتنيك": "منذ يومين، ظهر مثل هذا الكويكب، وأرسلت البيانات إلى مركز الكواكب الصغيرة، وتم نشر معلومات حول اكتشاف كويكب على الصفحة الدولية الخاصة بالكواكب الصغرى. وإن مركز الكويكب راقبته عدة مراصد وقد حصل على تسمية أولية "2023 BU".

وأكد أن الكويكب الذي اكتشفه بقطر نحو 5-6 أمتار يتحرك في اتجاه الأرض. ومع ذلك، أكد العالم أن الكويكب لا يشكل خطرا، لأنه سيمر على مسافة عدة آلاف من الكيلومترات من سطح الأرض.

وحتى أن حجمه صغير، فالكويكبات التي يحتمل أن تشكل خطرا على الأرض يبلغ قطرها من 150مترا وما فوق.
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ووفقًا لعالم الفلك، فإن الجسم الفضائي يتمتع بدرجة عالية من السطوع بدرجة كافية، حيث يمكن لسكان النصف الجنوبي من الكرة الأرضية من ملاحظته حتى باستخدام تلسكوبات الهواة.
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