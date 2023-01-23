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الاتحاد الأوروبي يدرج 18 شخصا و19 كيانا في إيران في قائمة العقوبات

الاتحاد الأوروبي يدرج 18 شخصا و19 كيانا في إيران في قائمة العقوبات

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إدراج 18 شخصا، و19 كيانا في إيران في قائمة العقوبات الأوروبية، بسبب ما أسماه "انتهاكات حقوق الإنسان" من قبل السلطات... 23.01.2023, سبوتنيك عربي

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أمستردام - سبوتنيك. وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، إنه أدرج 18 شخصا، و19 كيانا في قائمة العقوبات الأوروبية "جراء مواصلة السلطات الإيرانية انتهاكات حقوق الإنسان واستخدام العنف ضد المتظاهرين".وبحسب البيان، فإن العقوبات شملت ممثلين عن الحكومة والبرلمان، وقادة من الحرس الثوري الإيراني.وأشار البيان إلى أن العدد الإجمالي للأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات في إيران بلغ 164 شخصا، و31 كيانا.وجدد الاتحاد الأوروبي، بحسب البيان، "دعوته للسلطات الإيرانية لإنهاء القمع ضد المتظاهرين والاعتقالات التعسفية والإفراج عن جميع المعتقلين".ودعا أعضاء البرلمان الأوروبي، إيران إلى إطلاق سراح المحامية في مجال حقوق الإنسان نسرين سوتوده.وجاء في بيان صحفي، الخميس الماضي، على الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوروبي، أن "أعضاء البرلمان يحثون إيران إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامية في مجال حقوق الإنسان نسرين سوتوده، وهي أيضا حاصلة على جائزة ساخاروف لفكر الحرية".يذكر أن السلطات الإيرانية اعتقلت سوتوده، البالغة من العمر 55 عاما، في 14 يونيو/ حزيران 2018، إثر اعتراضها على إجبار النساء في طهران على ارتداء الحجاب.وتتولى سوتوده قضايا للدفاع عن قاصرين يواجهون عقوبة الإعدام في إيران.ووجهت المحكمة الإيرانية إلى نسرين سوتوده، تهما بالتجسس في الخفاء وأصدرت حكما ضدها بالسجن يصل إلى خمس سنوات.

https://sputnikarabic.ae/20230121/رؤساء-السلطات-الثلاث-في-إيران-يرفضون-تحرك-الاتحاد-الأوروبي-لتصنيف-الحرس-الثوري-منظمة-إرهابية-1072556932.html

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