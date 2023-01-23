https://sputnikarabic.ae/20230123/الاتحاد-الأوروبي-يوافق-على-مساعدات-عسكرية-لأوكرانيا-بقيمة-500-مليون-يورو-1072618961.html
الاتحاد الأوروبي يوافق على مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون يورو
الاتحاد الأوروبي يوافق على مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون يورو
وافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على تزويد أوكرانيا بحزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 500 مليون يورو. 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T13:53+0000
2023-01-23T13:53+0000
2023-01-23T13:53+0000
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موسكو - سبوتنيك. وصرحت مصادر دبلوماسية، بأن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا خلال اجتماعهم اليوم في بروكسل، على تزويد أوكرانيا بمساعدات عسكرية جديدة تصل قيمتها إلى 500 مليون يورو.وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية المالطي، إيان بورغ، اليوم الاثنين، أن بلاده زودت دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بمعلومات ساعدت في تجميد أصول روسية تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار، وذلك في إطار عقوبات بروكسل على روسيا.وقال بورغ، في مقابلة مع مجلة "بوليتيكو: "من المهم أن نتذكر أن الدول الأعضاء يمكنها تجميد الأصول فقط داخل أراضيها، وبفضل المعلومات التي قدمتها السلطات المالطية، تم تجميد الأصول التي تبلغ قيمتها الملايين من قبل الدول الأعضاء الأخرى".ولفت إلى أنه نتيجة للمعلومات المقدمة لأعضاء الاتحاد الأوروبي في إطار الإجراءات ضد روسيا، تم احتجاز سفن شحن جافة ويختين بالإضافة إلى تجميد حسابات مصرفية، مشيرا إلى أن "هذه الأصول تساوي ملايين - أكثر من 100 مليون يورو".وكان البرلمان الأوروبي قد تبنى في وقت سابق قرارا غير ملزم يدعو إلى استخدام أصول روسيا وأرصدتها المالية "لتعويض" كييف.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يوافق على مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون يورو
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وافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على تزويد أوكرانيا بحزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 500 مليون يورو.
موسكو - سبوتنيك. وصرحت مصادر دبلوماسية، بأن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا خلال اجتماعهم اليوم في بروكسل، على تزويد أوكرانيا بمساعدات عسكرية جديدة تصل قيمتها إلى 500 مليون يورو.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية المالطي
، إيان بورغ، اليوم الاثنين، أن بلاده زودت دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بمعلومات ساعدت في تجميد أصول روسية تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار، وذلك في إطار عقوبات بروكسل على روسيا.
وقال بورغ، في مقابلة مع مجلة "بوليتيكو: "من المهم أن نتذكر أن الدول الأعضاء يمكنها تجميد الأصول فقط داخل أراضيها، وبفضل المعلومات التي قدمتها السلطات المالطية، تم تجميد الأصول التي تبلغ قيمتها الملايين من قبل الدول الأعضاء الأخرى".
ولفت إلى أنه نتيجة للمعلومات المقدمة لأعضاء الاتحاد الأوروبي في إطار الإجراءات ضد روسيا، تم احتجاز سفن شحن جافة ويختين بالإضافة إلى تجميد حسابات مصرفية، مشيرا إلى أن "هذه الأصول تساوي ملايين - أكثر من 100 مليون يورو".
وكان البرلمان الأوروبي قد تبنى في وقت سابق قرارا غير ملزم يدعو إلى استخدام أصول روسيا وأرصدتها المالية "لتعويض" كييف.