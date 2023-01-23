https://sputnikarabic.ae/20230123/البرلمان-المغربي-يقرر-إعادة-النظر-في-العلاقات-مع-البرلمان-الأوروبي-1072625966.html

البرلمان المغربي يقرر إعادة النظر في العلاقات مع البرلمان الأوروبي

البرلمان المغربي يقرر إعادة النظر في العلاقات مع البرلمان الأوروبي

أعلن البرلمان المغربي إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة؛ على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن... 23.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-23T16:23+0000

2023-01-23T16:23+0000

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وقبل أيام أدانت غالبية الأصوات في البرلمان الأوروبي خلال جلسة عامة الوضع الحقوقي في المملكة، داعية إلى إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الأحداث الاجتماعية والصحفيين المعتقلين، وفي مقدمتهم عمر الراضي، بحسب صحيفة "اليوم 24" المغربية.وندد البرلمان المغربي بمجلسيه بالحملة المغرضة التي تتعرض لها البلاد، وقرر في بيان مشترك تلاه رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الاثنين، تبليغ رئاسة البرلمان الأوروبي بقراره "متضمنا للمواقف والمداخلات التي تقدم بها رؤساء وممثلو الفرق والمجموعات البرلمانية والبرلمانيون غير المنتسبين خلال الجلسة؛ وتبليغ رئاسة البرلمان الأوروبي، أيضا، بالقرارات التي ستتخذ لاحقا".وأعرب البرلمان المغربي "عن أسفه لانصياع البرلمان الأوروبي لبعض الجهات المعادية داخله واستدراجه في حملتهم المضللة التي تستهدف شريكا عريقا وذا مصداقية، يضطلع بأدوار كبرى في حماية الحقوق والحريات والدفاع عن الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ويعتبر ركيزة استقرار ودعامة لحسن الجوار وللتفاهم بين الشعوب والحضارات والثقافات".وأكد البيان إن "برلمان المملكة المغربية ليس في حاجة إلى إعادة التأكيد على تمسك المملكة بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا"، مشددا على أن المملكة "تتميز في محيطها الإقليمي بدينامية مجتمعها المدني وحيوية ساحتها الإعلامية ومصداقية مؤسساتها وآلياتها المستقلة الفاعلة في مجال حقوق الأفراد والجماعات، وكذا التزامها الفاعل بالمواثيق الدولية ذات الصلة، ومضيها قدما، بكل إرادية، في ترسيخ وتعزيز دولة المؤسسات والحق والقانون، في إطار التعددية الحزبية والسياسية، وحرية الرأي والتعبير".

https://sputnikarabic.ae/20230121/المغرب-يدين-بشدة--انتقاد-البرلمان-الأوروبي-حرية-التعبير-في-المملكة-1072558648.html

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