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البرهان: السودان حريص على استمرار التعاون مع مصر في مجال الري
البرهان: السودان حريص على استمرار التعاون مع مصر في مجال الري
أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان على متانة العلاقات بين شعبي مصر والسودان وأهمية ترقيتها لآفاق أرحب. 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T08:35+0000
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جاء هذا خلال لقائه بوزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، في الخرطوم، يوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.وقال البرهان إن بلاده حريصة على استمرار التعاون المشترك مع مصر في مجالات المياه والري واستمرار انعقاد الهيئة المشتركة لمياه النيل.ونقل الوزير المصري، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس مجلس السيادة، وحرصه على دعم بلاده لمسيرة العلاقات مع السودان في مختلف المجالات لا سيما مجالات المياه والري.وأكد سويلم أن الدعم والتنسيق بين البلدين متواصل في المشروعات المختلفة وإدارة الموارد المائية وموارد نهر النيل بطريقة مثلى.وقبل أيام، توصل السودان ومصر إلى اتفاق يقضي بإزالة كافة العقبات أمام المشاريع المائية التي تنفذها الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل في الدولتين.
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أخبار مصر الآن, أخبار السودان اليوم
أخبار مصر الآن, أخبار السودان اليوم

البرهان: السودان حريص على استمرار التعاون مع مصر في مجال الري

08:35 GMT 23.01.2023
© Sputnik . محمد الفاتحالقائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان
القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
© Sputnik . محمد الفاتح
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أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان على متانة العلاقات بين شعبي مصر والسودان وأهمية ترقيتها لآفاق أرحب.
جاء هذا خلال لقائه بوزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، في الخرطوم، يوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.
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وقال البرهان إن بلاده حريصة على استمرار التعاون المشترك مع مصر في مجالات المياه والري واستمرار انعقاد الهيئة المشتركة لمياه النيل.
ونقل الوزير المصري، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس مجلس السيادة، وحرصه على دعم بلاده لمسيرة العلاقات مع السودان في مختلف المجالات لا سيما مجالات المياه والري.
وأكد سويلم أن الدعم والتنسيق بين البلدين متواصل في المشروعات المختلفة وإدارة الموارد المائية وموارد نهر النيل بطريقة مثلى.
وقبل أيام، توصل السودان ومصر إلى اتفاق يقضي بإزالة كافة العقبات أمام المشاريع المائية التي تنفذها الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل في الدولتين.
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