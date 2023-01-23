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https://sputnikarabic.ae/20230123/البنتاغون-يقر-بالخسائر-العسكرية-الفادحة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-1072630220.html
البنتاغون يقر بالخسائر العسكرية الفادحة للقوات المسلحة الأوكرانية
البنتاغون يقر بالخسائر العسكرية الفادحة للقوات المسلحة الأوكرانية
قال مسؤول عسكري كبير في البنتاغون، اليوم الاثنين، إن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة في المعارك مع القوات الروسية. 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T18:56+0000
2023-01-23T18:56+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
البنتاغون الأمريكي
القوات المسلحة الأوكرانية
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ونقلت "سبوتنيك" عن المسؤول قوله: "تعرضت أوكرانيا أيضا لخسائر كبيرة، القتال شديد للغاية. لكن لأسباب تتعلق بأمن العمليات، لا يمكنني أن أكون أكثر تحديدا".في رأيه، يجب على الولايات المتحدة وحلفائها عدم إضعاف المساعدات العسكرية لأوكرانيا الآن.في وقت سابق ، ذكرت إذاعة "سبوتنيك" أن الأوكرانيين ينشرون صور جنودهم القتلى كمقاتلين في الجيش الروسي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا، وضمان حيادها، والقضاء على التوجهات النازية فيها وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230111/القوات-الأوكرانية-تعترف-بتكبدها-خسائر-فادحة-في-مدينة-أرتيوموفسك-1072155615.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, القوات المسلحة الأوكرانية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, القوات المسلحة الأوكرانية

البنتاغون يقر بالخسائر العسكرية الفادحة للقوات المسلحة الأوكرانية

18:56 GMT 23.01.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورآثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 30 مارس 2022
آثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 30 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
/
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قال مسؤول عسكري كبير في البنتاغون، اليوم الاثنين، إن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة في المعارك مع القوات الروسية.
ونقلت "سبوتنيك" عن المسؤول قوله: "تعرضت أوكرانيا أيضا لخسائر كبيرة، القتال شديد للغاية. لكن لأسباب تتعلق بأمن العمليات، لا يمكنني أن أكون أكثر تحديدا".
في رأيه، يجب على الولايات المتحدة وحلفائها عدم إضعاف المساعدات العسكرية لأوكرانيا الآن.
في وقت سابق ، ذكرت إذاعة "سبوتنيك" أن الأوكرانيين ينشرون صور جنودهم القتلى كمقاتلين في الجيش الروسي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا، وضمان حيادها، والقضاء على التوجهات النازية فيها وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
جنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2023
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وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
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