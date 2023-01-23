https://sputnikarabic.ae/20230123/الجزائر-وإيطاليا-توقعان-مذكرة-تفاهم-لتحسين-شبكات-ربط-الطاقة-1072617941.html
الجزائر وإيطاليا توقعان مذكرة تفاهم لتحسين شبكات ربط الطاقة
الجزائر وإيطاليا توقعان مذكرة تفاهم لتحسين شبكات ربط الطاقة
التقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، في مقر رئاسة الجمهورية، برئيسة مجلس وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني التي تقوم بزيارة عمل وصداقة إلى الجزائر. 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T13:46+0000
2023-01-23T13:46+0000
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وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين وسبل تطويره وتعزيزه في عدة مجالات.وتم التوقيع على مذكرة تعاون بين مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والكنفدرالية الاقتصادية والصناعية الإيطالية. بالإضافة إلى مذكرة تفاهم لتحسين شبكات ربط الطاقة بين الجزائر وإيطاليا، من أجل الانتقال الطاقوي المستدام، وتم التوقيع عليها من الجانب الجزائري توفيق حكار الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، ومن الجانب الإيطالي كلاديو ديسكالسي المدير العام لمجمع إيني، وفقا لموقع "الجزائر الآن".وتوجهت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى الجزائر، أمس الأحد، في أول زيارة خارجية لها منذ توليها مهام منصبها، تبحث خلالها ملف الطاقة في ظل سعي روما لتنويع مصادرها.يذكر أن البلدان وقعا العام الماضي اتفاقا في مجال الطاقة، تعهدت فيه الجزائر برفع إمداداتها من الغاز إلى إيطاليا لأكثر من 25 مليار متر مكعب مع نهاية سنة 2022، ومن المرتقب أن تصل إلى 30 مليار متر مكعب بين 2023 و2024.
https://sputnikarabic.ae/20230122/رئيسة-وزراء-إيطاليا-تزور-الجزائر-لبحث-ملف-الطاقة-1072583801.html
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العالم العربي, الجزائر, إيطاليا
العالم العربي, الجزائر, إيطاليا
الجزائر وإيطاليا توقعان مذكرة تفاهم لتحسين شبكات ربط الطاقة
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التقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، في مقر رئاسة الجمهورية، برئيسة مجلس وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني التي تقوم بزيارة عمل وصداقة إلى الجزائر.
وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين وسبل تطويره وتعزيزه في عدة مجالات.
وتم التوقيع على مذكرة تعاون بين مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والكنفدرالية الاقتصادية والصناعية الإيطالية. بالإضافة إلى مذكرة تفاهم لتحسين شبكات ربط الطاقة بين الجزائر وإيطاليا، من أجل الانتقال الطاقوي المستدام، وتم التوقيع عليها من الجانب الجزائري توفيق حكار الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، ومن الجانب الإيطالي كلاديو ديسكالسي المدير العام لمجمع إيني، وفقا لموقع "الجزائر الآن"
.
وتوجهت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني
إلى الجزائر، أمس الأحد، في أول زيارة خارجية لها منذ توليها مهام منصبها، تبحث خلالها ملف الطاقة في ظل سعي روما لتنويع مصادرها.
يذكر أن البلدان وقعا العام الماضي اتفاقا في مجال الطاقة، تعهدت فيه الجزائر برفع إمداداتها من الغاز إلى إيطاليا لأكثر من 25 مليار متر مكعب مع نهاية سنة 2022، ومن المرتقب أن تصل إلى 30 مليار متر مكعب بين 2023 و2024.