https://sputnikarabic.ae/20230123/الحكومة-الكويتية-تتقدم-باستقالتها-بعد-خلافات-مع-مجلس-الأمة-1072613584.html
الحكومة الكويتية تتقدم باستقالتها بعد خلافات مع مجلس الأمة
الحكومة الكويتية تتقدم باستقالتها بعد خلافات مع مجلس الأمة
أفادت صحيفة "القبس"، اليوم الإثنين، بأن الحكومة الكويتية قدمت استقالتها للقيادة السياسية وذلك بعد خلافات مع البرلمان. 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T12:43+0000
2023-01-23T12:43+0000
2023-01-23T12:43+0000
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سبوتنيك عربي
انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика
الحكومة الكويتية تتقدم باستقالتها بعد خلافات مع مجلس الأمة
أفادت صحيفة "القبس"، اليوم الإثنين، بأن الحكومة الكويتية قدمت استقالتها للقيادة السياسية وذلك بعد خلافات مع البرلمان.