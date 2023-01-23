https://sputnikarabic.ae/20230123/الحكومة-المصرية-تعلن-مجموعة-من-الطرق-لمواجهة-الشائعات-1072595029.html
الحكومة المصرية تعلن مجموعة من الطرق لمواجهة الشائعات
الحكومة المصرية تعلن مجموعة من الطرق لمواجهة الشائعات
كشفت الحكومة المصرية عن مجموعة من الطرق التي تواجه بها الدولة الشائعات. 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T07:41+0000
2023-01-23T07:41+0000
2023-01-23T08:02+0000
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جاء هذا في تصريحات تليفزيونية أدلت بها نعايم سعد زغلول رئيسة المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مساء يوم الأحد، بحسب موقع "مصراوي".وقالت المسؤولة المصرية: إن "الحكومة توصل المعلومات للمواطنين بطريقة مبسطة بهدف مواجهة الشائعات".وأشارت إلى أن الشائعات مرتبطة بالمواطن وأن هدفها هو إحداث بلبلة لدى المواطن وهز ثقته في مؤسسات الدولة وإشعاره بالإحباط.وذكرت أن أكثر الشائعات التي تم تداولها في عام 2022 استهدفت القطاع الاقتصادي بشكل رئيسي بنسبة 23.6%، وذلك على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية.وقالت إن قطاع التموين مستهدف لارتباطه بالسلع والخبز، وبطاقات التموين، مشيرة إلى أن الشائعات هدفها إصابة المواطن بالخوف وإشعاره بأن الدولة غير قادرة على حل الأزمة بشكل سليم.وأكدت نعايم أن هناك جهات معادية للبلاد تقوم بمحاولات لنشر الشائعات، والإحباط والتشكيك في الإنجازات التي تتم على الأرض.
https://sputnikarabic.ae/20230121/مصر-تسلم-جنوب-السودان-مساعدات-إنسانية-لمواجهة-آثار-الفيضانات-1072551574.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مصر الآن, العالم العربي
أخبار مصر الآن, العالم العربي
الحكومة المصرية تعلن مجموعة من الطرق لمواجهة الشائعات
07:41 GMT 23.01.2023 (تم التحديث: 08:02 GMT 23.01.2023) تابعنا عبر
كشفت الحكومة المصرية عن مجموعة من الطرق التي تواجه بها الدولة الشائعات.
جاء هذا في تصريحات تليفزيونية أدلت بها نعايم سعد زغلول رئيسة المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مساء يوم الأحد، بحسب موقع
"مصراوي".
وقالت المسؤولة المصرية: إن "الحكومة توصل المعلومات للمواطنين بطريقة مبسطة بهدف مواجهة الشائعات".
وأشارت إلى أن الشائعات مرتبطة بالمواطن
وأن هدفها هو إحداث بلبلة لدى المواطن وهز ثقته في مؤسسات الدولة وإشعاره بالإحباط.
وذكرت أن أكثر الشائعات التي تم تداولها في عام 2022 استهدفت القطاع الاقتصادي بشكل رئيسي بنسبة 23.6%، وذلك على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية.
وقالت إن قطاع التموين مستهدف لارتباطه بالسلع والخبز، وبطاقات التموين، مشيرة إلى أن الشائعات هدفها إصابة المواطن بالخوف وإشعاره بأن الدولة غير قادرة على حل الأزمة بشكل سليم.
وأكدت نعايم أن هناك جهات معادية للبلاد تقوم بمحاولات لنشر الشائعات، والإحباط والتشكيك في الإنجازات التي تتم على الأرض.