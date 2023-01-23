https://sputnikarabic.ae/20230123/الدفاع-الروسية-تعلن-مقتل-أكثر-من-100-عسكري-أوكراني-على-محوري-كوبيانسك-وكراسني-ليمان-1072612001.html

الدفاع الروسية تعلن مقتل أكثر من 100 عسكري أوكراني على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان

الدفاع الروسية تعلن مقتل أكثر من 100 عسكري أوكراني على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، عن مقتل أكثر من 110 عساكر أوكرانين على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية. 23.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-23T12:25+0000

2023-01-23T12:25+0000

2023-01-23T12:25+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

القوات الروسية

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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على محور كوبيانسك حقق الطيران الروسي ومدفعية المنطقة العسكرية الغربية إصابات بوحدات اللواءين الآليين 14 و92 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في بلدتي دفوريتشنايا، وبيريستوفوي بمقاطعة خاركوف، ونوفوسيلوفسكي، بجمهورية لوغانسك الشعبية، ما أسفر عن مقتل 40 جنديا أوكرانيا وتدمير سيارة".وأضافت الدفاع الروسية، أنه على محور كراسني- ليمان، لحقت نيران المدفعية من المنطقة العسكرية المركزية والقوات المحمولة جوا هزيمة بوحدات لواء الهجوم الجوي 80 و 95 للقوات الأوكرانية في منطقة غابات سيريبريانسكي، وتم القضاء على 70 جنديا أوكرانيا وأربع مركبات قتالية مدرعة، كما تم تدمير رادارين مضادان للبطاريات، من طراز أن تي/آر بي كيو 37 صناعة أمريكية".وتابعت الدفاع الروسية: "أسقطت وسائل الدفاع الجوي ثلاث مسيرات أوكرانية في مناطق بلدات كريمينايا في جمهورية لوغانسك الشعبية وجوفتنيفوي في مقاطعة خاركوف. كما تم اعتراض 14 صاروخًا من نظام "هيمارس" في مناطق مدينة دونيتسك وبلدات أفدييفكا وبيليبتشاتينو في جمهورية دونيتسك الشعبية وبيليباتينو في جمهورية دونيتسك الشعبية وكذلك تشيرفونوبوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية خلال اليوم الماضي".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.

https://sputnikarabic.ae/20230122/الدفاع-الروسية-تعلن-مقتل-نحو-295-عسكريا-أوكرانيا-بعمليات-للقوات-الروسية-خلال-آخر-24-ساعة-1072571607.html

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روسيا, القوات الروسية