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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230123/الدفاع-الروسية-تعلن-مقتل-أكثر-من-100-عسكري-أوكراني-على-محوري-كوبيانسك-وكراسني-ليمان-1072612001.html
الدفاع الروسية تعلن مقتل أكثر من 100 عسكري أوكراني على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان
الدفاع الروسية تعلن مقتل أكثر من 100 عسكري أوكراني على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، عن مقتل أكثر من 110 عساكر أوكرانين على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية. 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T12:25+0000
2023-01-23T12:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الروسية
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على محور كوبيانسك حقق الطيران الروسي ومدفعية المنطقة العسكرية الغربية إصابات بوحدات اللواءين الآليين 14 و92 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في بلدتي دفوريتشنايا، وبيريستوفوي بمقاطعة خاركوف، ونوفوسيلوفسكي، بجمهورية لوغانسك الشعبية، ما أسفر عن مقتل 40 جنديا أوكرانيا وتدمير سيارة".وأضافت الدفاع الروسية، أنه على محور كراسني- ليمان، لحقت نيران المدفعية من المنطقة العسكرية المركزية والقوات المحمولة جوا هزيمة بوحدات لواء الهجوم الجوي 80 و 95 للقوات الأوكرانية في منطقة غابات سيريبريانسكي، وتم القضاء على 70 جنديا أوكرانيا وأربع مركبات قتالية مدرعة، كما تم تدمير رادارين مضادان للبطاريات، من طراز أن تي/آر بي كيو 37 صناعة أمريكية".وتابعت الدفاع الروسية: "أسقطت وسائل الدفاع الجوي ثلاث مسيرات أوكرانية في مناطق بلدات كريمينايا في جمهورية لوغانسك الشعبية وجوفتنيفوي في مقاطعة خاركوف. كما تم اعتراض 14 صاروخًا من نظام "هيمارس" في مناطق مدينة دونيتسك وبلدات أفدييفكا وبيليبتشاتينو في جمهورية دونيتسك الشعبية وبيليباتينو في جمهورية دونيتسك الشعبية وكذلك تشيرفونوبوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية خلال اليوم الماضي".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20230122/الدفاع-الروسية-تعلن-مقتل-نحو-295-عسكريا-أوكرانيا-بعمليات-للقوات-الروسية-خلال-آخر-24-ساعة-1072571607.html
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روسيا, القوات الروسية
روسيا, القوات الروسية

الدفاع الروسية تعلن مقتل أكثر من 100 عسكري أوكراني على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان

12:25 GMT 23.01.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022
جنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
/
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، عن مقتل أكثر من 110 عساكر أوكرانين على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على محور كوبيانسك حقق الطيران الروسي ومدفعية المنطقة العسكرية الغربية إصابات بوحدات اللواءين الآليين 14 و92 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في بلدتي دفوريتشنايا، وبيريستوفوي بمقاطعة خاركوف، ونوفوسيلوفسكي، بجمهورية لوغانسك الشعبية، ما أسفر عن مقتل 40 جنديا أوكرانيا وتدمير سيارة".
وأضافت الدفاع الروسية، أنه على محور كراسني- ليمان، لحقت نيران المدفعية من المنطقة العسكرية المركزية والقوات المحمولة جوا هزيمة بوحدات لواء الهجوم الجوي 80 و 95 للقوات الأوكرانية في منطقة غابات سيريبريانسكي، وتم القضاء على 70 جنديا أوكرانيا وأربع مركبات قتالية مدرعة، كما تم تدمير رادارين مضادان للبطاريات، من طراز أن تي/آر بي كيو 37 صناعة أمريكية".
وتابعت الدفاع الروسية: "أسقطت وسائل الدفاع الجوي ثلاث مسيرات أوكرانية في مناطق بلدات كريمينايا في جمهورية لوغانسك الشعبية وجوفتنيفوي في مقاطعة خاركوف. كما تم اعتراض 14 صاروخًا من نظام "هيمارس" في مناطق مدينة دونيتسك وبلدات أفدييفكا وبيليبتشاتينو في جمهورية دونيتسك الشعبية وبيليباتينو في جمهورية دونيتسك الشعبية وكذلك تشيرفونوبوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية خلال اليوم الماضي".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
جنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تعلن مقتل نحو 295 عسكريا أوكرانيا بعمليات للجيش الروسي خلال آخر 24 ساعة
أمس, 12:12 GMT
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
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