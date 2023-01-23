https://sputnikarabic.ae/20230123/الرئيس-الأرجنتيني-يقول-إنه-يحافظ-على-بقاء-الحوار-مع-بوتين-1072592036.html
الرئيس الأرجنتيني يقول إنه يحافظ على بقاء الحوار مع بوتين
الرئيس الأرجنتيني يقول إنه يحافظ على بقاء الحوار مع بوتين
قال الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فرنانديز، إنه لا ينوي قطع الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على الرغم من أن بوينس آيرس لا تدعم عملية موسكو العسكرية الخاصة... 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T00:40+0000
2023-01-23T00:40+0000
2023-01-23T00:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الأرجنتين
فلاديمير بوتين
روسيا
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قال السفير الروسي في بوينس آيرس دميتري فيوكتيستوف في ديسمبر/كانون الأول، إن العلاقات الثنائية بين روسيا والأرجنتين "صمدت واجتازت اختبار الزمن"، كما يتضح من حقيقة أن بوتين اتصل بفرنانديز لتهنئته بفوز الأرجنتين بكأس العالم لكرة القدم 2022.وأضاف، "لم تنضم الأرجنتين إلى العقوبات ضد روسيا. وعلى الرغم من انتقاد العملية العسكرية الروسية، فقد أكدت الأرجنتين دائمًا على أعلى المستويات أن العقوبات ضد روسيا غير مشروعة، حيث تم تبنيها بعد تجاوز مجلس الأمن الدولي، وغير فعالة لأنها لا يمكن أن تؤدي إلى حل النزاع".ومع ذلك ، أشار السفير إلى أن العقوبات التجارية بين روسيا والأرجنتين تراجعت بنسبة 30٪ في تسعة أشهر إلى 711 مليون دولار بسبب العقوبات.أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير، بعد أن ناشدت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المساعدة في الدفاع عن أنفسهم ضد الاستفزازات الأوكرانية. رداً على العملية الروسية شنت الدول الغربية حملة عقوبات شاملة ضد موسكو وزودت أوكرانيا بالأسلحة.
https://sputnikarabic.ae/20230120/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأرجنتين, فلاديمير بوتين, روسيا
الأرجنتين, فلاديمير بوتين, روسيا
الرئيس الأرجنتيني يقول إنه يحافظ على بقاء الحوار مع بوتين
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قال الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فرنانديز، إنه لا ينوي قطع الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على الرغم من أن بوينس آيرس لا تدعم عملية موسكو العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وقال فرنانديز في مقابلة أمس الأحد مع صحيفة فولها دي إس باولو اليومية، "لم أتوقف عن التحدث مع بوتين، لكننا لم ندعم العملية العسكرية الروسية أبدًا. في المرة الأخيرة التي تحدثت معه عندما اتصل بي لتهنئتي على فوز الأرجنتين بكأس العالم، قلت مرة أخرى إنه كان ضروريًا الجلوس [على طاولة المفاوضات] لحل هذه القضية".
قال السفير الروسي في بوينس آيرس دميتري فيوكتيستوف في ديسمبر/كانون الأول، إن العلاقات الثنائية بين روسيا والأرجنتين "صمدت واجتازت اختبار الزمن"، كما يتضح من حقيقة أن بوتين اتصل بفرنانديز لتهنئته بفوز الأرجنتين بكأس العالم لكرة القدم 2022.
وأضاف، "لم تنضم الأرجنتين إلى العقوبات ضد روسيا. وعلى الرغم من انتقاد العملية العسكرية الروسية، فقد أكدت الأرجنتين دائمًا على أعلى المستويات أن العقوبات ضد روسيا غير مشروعة، حيث تم تبنيها بعد تجاوز مجلس الأمن الدولي، وغير فعالة لأنها لا يمكن أن تؤدي إلى حل النزاع".
ومع ذلك ، أشار السفير إلى أن العقوبات التجارية بين روسيا والأرجنتين تراجعت بنسبة 30٪ في تسعة أشهر إلى 711 مليون دولار بسبب العقوبات.
أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير، بعد أن ناشدت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المساعدة في الدفاع عن أنفسهم ضد الاستفزازات الأوكرانية. رداً على العملية الروسية شنت الدول الغربية حملة عقوبات شاملة ضد موسكو وزودت أوكرانيا بالأسلحة.