https://sputnikarabic.ae/20230123/الرئيس-الأرجنتيني-يقول-إنه-يحافظ-على-بقاء-الحوار-مع-بوتين-1072592036.html

الرئيس الأرجنتيني يقول إنه يحافظ على بقاء الحوار مع بوتين

الرئيس الأرجنتيني يقول إنه يحافظ على بقاء الحوار مع بوتين

قال الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فرنانديز، إنه لا ينوي قطع الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على الرغم من أن بوينس آيرس لا تدعم عملية موسكو العسكرية الخاصة... 23.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-23T00:40+0000

2023-01-23T00:40+0000

2023-01-23T00:40+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

الأرجنتين

فلاديمير بوتين

روسيا

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قال السفير الروسي في بوينس آيرس دميتري فيوكتيستوف في ديسمبر/كانون الأول، إن العلاقات الثنائية بين روسيا والأرجنتين "صمدت واجتازت اختبار الزمن"، كما يتضح من حقيقة أن بوتين اتصل بفرنانديز لتهنئته بفوز الأرجنتين بكأس العالم لكرة القدم 2022.وأضاف، "لم تنضم الأرجنتين إلى العقوبات ضد روسيا. وعلى الرغم من انتقاد العملية العسكرية الروسية، فقد أكدت الأرجنتين دائمًا على أعلى المستويات أن العقوبات ضد روسيا غير مشروعة، حيث تم تبنيها بعد تجاوز مجلس الأمن الدولي، وغير فعالة لأنها لا يمكن أن تؤدي إلى حل النزاع".ومع ذلك ، أشار السفير إلى أن العقوبات التجارية بين روسيا والأرجنتين تراجعت بنسبة 30٪ في تسعة أشهر إلى 711 مليون دولار بسبب العقوبات.أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير، بعد أن ناشدت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المساعدة في الدفاع عن أنفسهم ضد الاستفزازات الأوكرانية. رداً على العملية الروسية شنت الدول الغربية حملة عقوبات شاملة ضد موسكو وزودت أوكرانيا بالأسلحة.

https://sputnikarabic.ae/20230120/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html

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الأرجنتين, فلاديمير بوتين, روسيا