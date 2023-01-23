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https://sputnikarabic.ae/20230123/السعودية-تعلن-تعيين-34-امرأة-بمناصب-قيادية-في-الحرمين-الشريفين-1072611260.html
السعودية تعلن تعيين 34 امرأة بمناصب قيادية في الحرمين الشريفين
السعودية تعلن تعيين 34 امرأة بمناصب قيادية في الحرمين الشريفين
أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين في السعودية، تعيين 34 امرأة في مناصب قيادية بهدف تطوير الخدمات لقاصدات الحرمين الشريفين. 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T12:08+0000
2023-01-23T12:08+0000
أخبار السعودية اليوم
الحرمين الشريفين
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وقالت رئاسة الحرمين في بيان، مساء الأحد، إن رئيسها العام الشيخ عبد الرحمن السديس أصدر "قرارا بتكليف 34 قيادية في وكالات وإدارات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ووكالة شؤون المسجد النبوي النسائية".وأوضح البيان أن القرار يهدف إلى "تطوير الخدمات لقاصدات الحرمين الشريفين"، بحسب موقع "سبق".ومن بين النساء اللاتي كلفن بمناصب قيادية: فاطمة الثبيتي، وندى المالكي، وعبير الجفير، فضلا عن أمل ثنيان كوكيل للرئيس العام في المسجد النبوي.وكانت رئاسة شؤون الحرمين أعلنت، في أغسطس/آب 2021، للمرة الأولى، تعيين سيدتين بمنصب مساعد للرئيس العام.وخلال السنوات الأخيرة شهدت السعودية تحولات واسعة، سمحت للسعوديات بقيادة السيارة بأمر ملكي في 2017، أعقبها قرارات بالتحاق المرأة بالأفرع الرئيسية للقوات المسلحة برتب عسكرية مختلفة.
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أخبار السعودية اليوم, الحرمين الشريفين
أخبار السعودية اليوم, الحرمين الشريفين

السعودية تعلن تعيين 34 امرأة بمناصب قيادية في الحرمين الشريفين

12:08 GMT 23.01.2023
© AFP 2023 / Christina Assiالحجاج يطوفون حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 6 يوليو 2022
الحجاج يطوفون حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 6 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
© AFP 2023 / Christina Assi
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أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين في السعودية، تعيين 34 امرأة في مناصب قيادية بهدف تطوير الخدمات لقاصدات الحرمين الشريفين.
وقالت رئاسة الحرمين في بيان، مساء الأحد، إن رئيسها العام الشيخ عبد الرحمن السديس أصدر "قرارا بتكليف 34 قيادية في وكالات وإدارات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ووكالة شؤون المسجد النبوي النسائية".
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وأوضح البيان أن القرار يهدف إلى "تطوير الخدمات لقاصدات الحرمين الشريفين"، بحسب موقع "سبق".
ومن بين النساء اللاتي كلفن بمناصب قيادية: فاطمة الثبيتي، وندى المالكي، وعبير الجفير، فضلا عن أمل ثنيان كوكيل للرئيس العام في المسجد النبوي.
وكانت رئاسة شؤون الحرمين أعلنت، في أغسطس/آب 2021، للمرة الأولى، تعيين سيدتين بمنصب مساعد للرئيس العام.
وخلال السنوات الأخيرة شهدت السعودية تحولات واسعة، سمحت للسعوديات بقيادة السيارة بأمر ملكي في 2017، أعقبها قرارات بالتحاق المرأة بالأفرع الرئيسية للقوات المسلحة برتب عسكرية مختلفة.
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