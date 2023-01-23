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https://sputnikarabic.ae/20230123/السعودية-وتشاد-توقعان-مذكرة-تفاهم-لتعزيز-التعاون-الدفاعي-بين-البلدين-1072627910.html
السعودية وتشاد توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين
السعودية وتشاد توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين
وقعت السعودية وتشاد مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين تشمل عدة مجالات أبرزها مكافحة الإرهاب. 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T17:14+0000
2023-01-23T17:14+0000
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جاء ذلك خلال اجتماع ممثلي البلدين في الرياض، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين.ولفتت الوكالة إلى أن خالد البياري، مساعد وزير الدفاع السعودي، مثل المملكة، بينما مثل دولة تشاد محمد صالح النظيف، وزير الشؤون الخارجية التشادي.وذكرت الوكالة أن مذكرة التفاهم نصت على تعزيز التعاون الدفاعي الذي يشمل مجالات التدريب والإمداد ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى الخدمات الطبية العسكرية وأنشطة أخرى.يذكر أن القوات المسلحة السعودية تصنف في المرتبة رقم 22 بين أضخم 145 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، الذي أوضح أن الجيش التشادي يصنف في المرتبة رقم 97 عالميا.
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رصد عسكري, السعودية, أخبار تشاد, أخبار السعودية اليوم
رصد عسكري, السعودية, أخبار تشاد, أخبار السعودية اليوم

السعودية وتشاد توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين

17:14 GMT 23.01.2023
© AFP 2023 / ABDULLAH AL-QADRYالجيش السعودي
الجيش السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
© AFP 2023 / ABDULLAH AL-QADRY
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وقعت السعودية وتشاد مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين تشمل عدة مجالات أبرزها مكافحة الإرهاب.
جاء ذلك خلال اجتماع ممثلي البلدين في الرياض، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين.
ولفتت الوكالة إلى أن خالد البياري، مساعد وزير الدفاع السعودي، مثل المملكة، بينما مثل دولة تشاد محمد صالح النظيف، وزير الشؤون الخارجية التشادي.
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وذكرت الوكالة أن مذكرة التفاهم نصت على تعزيز التعاون الدفاعي الذي يشمل مجالات التدريب والإمداد ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى الخدمات الطبية العسكرية وأنشطة أخرى.
يذكر أن القوات المسلحة السعودية تصنف في المرتبة رقم 22 بين أضخم 145 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، الذي أوضح أن الجيش التشادي يصنف في المرتبة رقم 97 عالميا.
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