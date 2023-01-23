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https://sputnikarabic.ae/20230123/السفير-الأمريكي-الجديد-لدى-روسيا-يصل-خلال-الأيام-المقبلة-إلى-موسكو-1072595575.html
السفير الأمريكي الجديد لدى روسيا يصل خلال الأيام المقبلة إلى موسكو
السفير الأمريكي الجديد لدى روسيا يصل خلال الأيام المقبلة إلى موسكو
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الإثنين، أن السفير الأمريكي الجديد لدى روسيا سيصل خلال الأيام المقبلة إلى موسكو. 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T07:47+0000
2023-01-23T07:47+0000
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موسكو- سبوتنيك. جاءت تصريحات ريابكوف للصحفيين ردا على سؤال حول تاريخ وصول السفير الأمريكي الجديد لدى روسيا: "خلال الأيام المقبلة".وفي وقت سابق، حذر السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، يوم الجمعة الماضي، الولايات المتحدة من الاستمرار بنهجها الهادف إلى إلحاق "هزيمة عسكرية بروسيا"؛ معتبرا أن ذلك يقود العالم إلى سيناريو كارثي.وقال أنطونوف للصحفيين: "نحن نحذر واشنطن باستمرار من أن نهجها المتمثل في إلحاق هزيمة استراتيجية بنا في ساحة المعركة، يقود العالم بسرعة إلى سيناريو كارثي"، ونفى أنطونوف المزاعم المتداولة، حول أن روسيا تهدد باستخدام أسلحة نووية، واصفا إياها بأنها "فارغة وغير مسؤولة".وتشهد العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية تدهورا ملحوظا، على خلفية الأحداث في أوكرانيا؛ حيث فرضت واشنطن جملة من العقوبات على شخصيات ومؤسسات روسية، وتستمر بتزويد كييف بمختلف أنواع الأسلحة، وتدفع الدول الغربية الأخرى إلى زيادة إمدادات السلاح لنظام كييف.
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أخبار العالم الآن, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

السفير الأمريكي الجديد لدى روسيا يصل خلال الأيام المقبلة إلى موسكو

07:47 GMT 23.01.2023
© Sputnik . Valdimi Fedorenko / الانتقال إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف
نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
© Sputnik . Valdimi Fedorenko
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الإثنين، أن السفير الأمريكي الجديد لدى روسيا سيصل خلال الأيام المقبلة إلى موسكو.
موسكو- سبوتنيك. جاءت تصريحات ريابكوف للصحفيين ردا على سؤال حول تاريخ وصول السفير الأمريكي الجديد لدى روسيا: "خلال الأيام المقبلة".
وفي وقت سابق، حذر السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، يوم الجمعة الماضي، الولايات المتحدة من الاستمرار بنهجها الهادف إلى إلحاق "هزيمة عسكرية بروسيا"؛ معتبرا أن ذلك يقود العالم إلى سيناريو كارثي.
وقال أنطونوف للصحفيين: "نحن نحذر واشنطن باستمرار من أن نهجها المتمثل في إلحاق هزيمة استراتيجية بنا في ساحة المعركة، يقود العالم بسرعة إلى سيناريو كارثي"، ونفى أنطونوف المزاعم المتداولة، حول أن روسيا تهدد باستخدام أسلحة نووية، واصفا إياها بأنها "فارغة وغير مسؤولة".
وتشهد العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية تدهورا ملحوظا، على خلفية الأحداث في أوكرانيا؛ حيث فرضت واشنطن جملة من العقوبات على شخصيات ومؤسسات روسية، وتستمر بتزويد كييف بمختلف أنواع الأسلحة، وتدفع الدول الغربية الأخرى إلى زيادة إمدادات السلاح لنظام كييف.
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