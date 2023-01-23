https://sputnikarabic.ae/20230123/السيسي-يحذر-من-المحاولات-المستمرة-لهدم-الجيش-والشرطة-1072609261.html
السيسي يحذر من المحاولات المستمرة لهدم الجيش والشرطة
السيسي يحذر من المحاولات المستمرة لهدم الجيش والشرطة
حذر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، من محاولات هدم الشرطة والجيش مؤكدا أنها "مستمرة منذ سنوات". 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T11:32+0000
2023-01-23T11:32+0000
2023-01-23T11:32+0000
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الرئيس عبدالفتاح السيسي
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ونقل موقع "مصراوي" عن السيسي تصريحاته خلال حضوره احتفال عيد الشرطة المصرية الـ71 بأكاديمية الشرطة، والتي شدد فيها أن محاولة هدم الجيش والشرطة مستمرة منذ سنين، مستهدفة ضياع وانهيار الدولة المصرية.وفي سياق متصل، وجه الرئيس السيسي بإنتاج مسلسلات قصيرة لا تتعدى خمس حلقات، لتجسيد بطولات مَن ضحوا بحياتهم من أبطال الشرطة المصرية، جاء ذلك تعقيبًا من السيسي على فيلم قصير، بطولة الفنان أحمد بدير والفنان طارق صبري؛ خلال فعاليات الاحتفالية يجسد بطولات الشرطة المصرية.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن الحكومة المصرية، بذلت جهودا كبيرة لتطهير سيناء من الإرهاب، بالتزامن مع مشروعات التنمية التي يجري تنفيذها هناك.وأوضح رئيس الوزراء المصري: "إن الوضع في محافظة شمال سيناء حاليا يدعو للفخر"، مضيفا أن الدولة المصرية تستثمر مئات المليارات في عدد كبير من المشروعات بكافة ربوع شمال سيناء، بهدف تنميتها.وأضاف مدبولي أن الحركة حاليا في شمال سيناء تتم بمنتهى السهولة واليسر بين مدن شمال سيناء، في رسالة بأن الدولة بكل أجهزتها بذلت جهودا هائلة لتطهير سيناء من الإرهاب بموازاة مشروعات التنمية.وأشار مدبولي إلى أن محافظة شمال سيناء عانت آثار الإرهاب البغيض الذي استهدف منشآت حكومية أو كمائن القوات المسلحة والشرطة، وآثار الرصاص على واجهات المباني.
https://sputnikarabic.ae/20230119/السيسي-أزمة-الدولار-في-مصر-تحسنت-للأفضل-1072483169.html
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي
السيسي يحذر من المحاولات المستمرة لهدم الجيش والشرطة
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حذر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، من محاولات هدم الشرطة والجيش مؤكدا أنها "مستمرة منذ سنوات".
ونقل موقع
"مصراوي" عن السيسي تصريحاته خلال حضوره احتفال عيد الشرطة المصرية الـ71 بأكاديمية الشرطة، والتي شدد فيها أن محاولة هدم الجيش والشرطة مستمرة منذ سنين، مستهدفة ضياع وانهيار الدولة المصرية.
وفي سياق متصل، وجه الرئيس السيسي بإنتاج مسلسلات قصيرة لا تتعدى خمس حلقات، لتجسيد بطولات مَن ضحوا بحياتهم من أبطال الشرطة المصرية، جاء ذلك تعقيبًا من السيسي على فيلم قصير، بطولة الفنان أحمد بدير والفنان طارق صبري؛ خلال فعاليات الاحتفالية يجسد بطولات الشرطة المصرية.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن الحكومة المصرية، بذلت جهودا كبيرة لتطهير سيناء من الإرهاب، بالتزامن مع مشروعات التنمية التي يجري تنفيذها هناك.
وأوضح رئيس الوزراء المصري
: "إن الوضع في محافظة شمال سيناء حاليا يدعو للفخر"، مضيفا أن الدولة المصرية تستثمر مئات المليارات في عدد كبير من المشروعات بكافة ربوع شمال سيناء، بهدف تنميتها.
وأضاف مدبولي أن الحركة حاليا في شمال سيناء تتم بمنتهى السهولة واليسر بين مدن شمال سيناء، في رسالة بأن الدولة بكل أجهزتها بذلت جهودا هائلة لتطهير سيناء من الإرهاب بموازاة مشروعات التنمية.
وأشار مدبولي إلى أن محافظة شمال سيناء عانت آثار الإرهاب البغيض الذي استهدف منشآت حكومية أو كمائن القوات المسلحة والشرطة، وآثار الرصاص على واجهات المباني.