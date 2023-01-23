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السيسي يعاتب الإعلام بسبب الحديث عن زيادة أسعار المواد الغذائية
السيسي يعاتب الإعلام بسبب الحديث عن زيادة أسعار المواد الغذائية
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ما أسماه "عتابا" إلى وسائل الإعلام لتناولها ارتفاع أسعار المواد الغذائية. 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T15:09+0000
2023-01-23T15:09+0000
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وقال السيسي خلال كلمته في احتفالية عيد الشرطة الـ71، اليوم الاثنين، "ليا عتاب على الإعلام.. أنتم ليه بتبينو الناس مرعوبين وخايفين قوي على الأكل والشرب"، بحسب موقع "المصري اليوم".وأضاف: وتابع: "الأسعار أمر قائم بالفعل، لكنه ليس نهاية الدنيا"، وشدد على أن "الدولة ستظل قادرة على البقاء قوية من خلال تضحيات شعبها".وجه السيسي بإنتاج مسلسلات قصيرة لا تتعدى خمس حلقات، لتجسيد بطولات مَن ضحوا بحياتهم من أبطال الشرطة المصرية، جاء ذلك تعقيبًا من السيسي على فيلم قصير، بطولة الفنان أحمد بدير والفنان طارق صبري؛ خلال فعاليات الاحتفالية يجسد بطولات الشرطة المصرية.
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم الآن

السيسي يعاتب الإعلام بسبب الحديث عن زيادة أسعار المواد الغذائية

15:09 GMT 23.01.2023
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALLالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، في برلين، ألمانيا، 18 يوليو/ تموز 2022
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، في برلين، ألمانيا، 18 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALL
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وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ما أسماه "عتابا" إلى وسائل الإعلام لتناولها ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وقال السيسي خلال كلمته في احتفالية عيد الشرطة الـ71، اليوم الاثنين، "ليا عتاب على الإعلام.. أنتم ليه بتبينو الناس مرعوبين وخايفين قوي على الأكل والشرب"، بحسب موقع "المصري اليوم".
وأضاف:
"والله ما يصح كده.. كإن الدنيا آخرها هو زيادة الأسعار".
وتابع: "الأسعار أمر قائم بالفعل، لكنه ليس نهاية الدنيا"، وشدد على أن "الدولة ستظل قادرة على البقاء قوية من خلال تضحيات شعبها".
وجه السيسي بإنتاج مسلسلات قصيرة لا تتعدى خمس حلقات، لتجسيد بطولات مَن ضحوا بحياتهم من أبطال الشرطة المصرية، جاء ذلك تعقيبًا من السيسي على فيلم قصير، بطولة الفنان أحمد بدير والفنان طارق صبري؛ خلال فعاليات الاحتفالية يجسد بطولات الشرطة المصرية.
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