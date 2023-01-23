https://sputnikarabic.ae/20230123/السيسي-يعاتب-الإعلام-بسبب-الحديث-عن-زيادة-أسعار-المواد-الغذائية-1072622044.html
السيسي يعاتب الإعلام بسبب الحديث عن زيادة أسعار المواد الغذائية
السيسي يعاتب الإعلام بسبب الحديث عن زيادة أسعار المواد الغذائية
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ما أسماه "عتابا" إلى وسائل الإعلام لتناولها ارتفاع أسعار المواد الغذائية. 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T15:09+0000
2023-01-23T15:09+0000
2023-01-23T15:09+0000
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وقال السيسي خلال كلمته في احتفالية عيد الشرطة الـ71، اليوم الاثنين، "ليا عتاب على الإعلام.. أنتم ليه بتبينو الناس مرعوبين وخايفين قوي على الأكل والشرب"، بحسب موقع "المصري اليوم".وأضاف: وتابع: "الأسعار أمر قائم بالفعل، لكنه ليس نهاية الدنيا"، وشدد على أن "الدولة ستظل قادرة على البقاء قوية من خلال تضحيات شعبها".وجه السيسي بإنتاج مسلسلات قصيرة لا تتعدى خمس حلقات، لتجسيد بطولات مَن ضحوا بحياتهم من أبطال الشرطة المصرية، جاء ذلك تعقيبًا من السيسي على فيلم قصير، بطولة الفنان أحمد بدير والفنان طارق صبري؛ خلال فعاليات الاحتفالية يجسد بطولات الشرطة المصرية.
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السيسي يعاتب الإعلام بسبب الحديث عن زيادة أسعار المواد الغذائية
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وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ما أسماه "عتابا" إلى وسائل الإعلام لتناولها ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وقال السيسي خلال كلمته في احتفالية عيد الشرطة الـ71، اليوم الاثنين، "ليا عتاب على الإعلام.. أنتم ليه بتبينو الناس مرعوبين وخايفين قوي على الأكل والشرب"، بحسب موقع "المصري اليوم"
.
"والله ما يصح كده.. كإن الدنيا آخرها هو زيادة الأسعار".
وتابع: "الأسعار أمر قائم بالفعل، لكنه ليس نهاية الدنيا"، وشدد على أن "الدولة ستظل قادرة على البقاء قوية من خلال تضحيات شعبها".
وجه السيسي بإنتاج مسلسلات قصيرة لا تتعدى خمس حلقات، لتجسيد بطولات مَن ضحوا بحياتهم من أبطال الشرطة المصرية، جاء ذلك تعقيبًا من السيسي على فيلم قصير، بطولة الفنان أحمد بدير والفنان طارق صبري؛ خلال فعاليات الاحتفالية يجسد بطولات الشرطة المصرية.