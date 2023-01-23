https://sputnikarabic.ae/20230123/العثور-على-جثة-يعتقد-إنها-للمشتبه-به-بإطلاق-النار-الجماعي-في-كاليفورنيا--1072592499.html
العثور على جثة يعتقد إنها للمشتبه به بإطلاق النار الجماعي في كاليفورنيا
العثور على جثة يعتقد إنها للمشتبه به بإطلاق النار الجماعي في كاليفورنيا
عثرت الشرطة الأمريكية على شاحنة بيضاء مرتبطة بحادث إطلاق النار الجماعي في كاليفورنيا وعثر على جثة بداخلها. 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T02:00+0000
2023-01-23T02:00+0000
2023-01-23T02:00+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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في وقت سابق يوم الأحد، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن سيارتين تابعتين لقوات الخدمات الخاصة الأمريكية أحاطتا بشاحنة بيضاء ربما كانت تحتوي على المشتبه به في حادث إطلاق النار في مونتيري بارك الذي أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة مثلهما.وفقًا لشبكة "ABC"، وجدت جثة على مقعد السائق في الشاحنة المتورطة في مواجهة الشرطة التي استمرت لأكثر من ساعتين يوم الأحد.وبحسب تقارير إعلامية أمريكية، فإن الرجل المتورط في المواجهة ربما أطلق النار على نفسه.في وقت متأخر من يوم أمس الأول السبت، فتح مسلح النار على مرقص محلي في مدينة مونتيري بارك، شرق لوس أنجلوس، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 10 آخرين، ثم هرب من مكان الحادث.
https://sputnikarabic.ae/20230122/مقتل-9-بحادث-إطلاق-نار-جماعي-في-لوس-أنجلوس-بكاليفورنيا-فيديو-1072569739.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العثور على جثة يعتقد إنها للمشتبه به بإطلاق النار الجماعي في كاليفورنيا
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عثرت الشرطة الأمريكية على شاحنة بيضاء مرتبطة بحادث إطلاق النار الجماعي في كاليفورنيا وعثر على جثة بداخلها.
في وقت سابق يوم الأحد، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن سيارتين تابعتين لقوات الخدمات الخاصة الأمريكية أحاطتا بشاحنة بيضاء ربما كانت تحتوي على المشتبه به في حادث إطلاق النار في مونتيري بارك الذي أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة مثلهما.
وفقًا لشبكة "ABC"، وجدت جثة على مقعد السائق في الشاحنة المتورطة في مواجهة الشرطة التي استمرت لأكثر من ساعتين يوم الأحد.
وبحسب تقارير إعلامية أمريكية، فإن الرجل المتورط في المواجهة ربما أطلق النار على نفسه.
في وقت متأخر من يوم أمس الأول السبت، فتح مسلح النار على مرقص محلي في مدينة مونتيري بارك، شرق لوس أنجلوس، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 10 آخرين، ثم هرب من مكان الحادث.