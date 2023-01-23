https://sputnikarabic.ae/20230123/القوات-الألمانية-تنشر-أنظمة-باتريوت-في-بولندا-1072597828.html
القوات الألمانية تنشر أنظمة "باتريوت" في بولندا
القوات الألمانية تنشر أنظمة "باتريوت" في بولندا
أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن القوات الجوية الألمانية ستبدأ، اليوم الإثنين، بنقل أنظمة دفاع جوي من طراز "باتريوت" إلى بولندا. 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T08:20+0000
2023-01-23T08:20+0000
2023-01-23T08:20+0000
العالم
رصد عسكري
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وتعمل القوات الجوية الألمانية على نقل أول نظامين من أنظمة الصواريخ الثلاثة التي وعدت بكين بتسليمها إلى بولندا، من مكلنبورغ فوربومرن.وأشارت وسائل الإعلام الألمانية إلى أن أنظمة "باتريوت" المرسلة سيتم نشرها في مواقع حول مدينة زاموسك الواقعة جنوبي شرق بولندا على بعد حوالي 60 كيلومترًا من الحدود مع أوكرانيا وحوالي 110 كيلومترات من مدينة لفوف غربي أوكرانيا.وجاء قرار ألمانيا، بإرسال بطاريات "باتريوت" إلى بولندا بعد أن أصاب صاروخ أوكراني قرية في جنوبي شرق بولندا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مما أسفر عن مقتل شخصين، بحسب وسائل إعلام غربية.
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https://sputnikarabic.ae/20230120/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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العالم, رصد عسكري
القوات الألمانية تنشر أنظمة "باتريوت" في بولندا
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أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن القوات الجوية الألمانية ستبدأ، اليوم الإثنين، بنقل أنظمة دفاع جوي من طراز "باتريوت" إلى بولندا.
وتعمل القوات الجوية الألمانية على نقل أول نظامين من أنظمة الصواريخ الثلاثة التي وعدت بكين بتسليمها إلى بولندا، من مكلنبورغ فوربومرن.
وأشارت وسائل الإعلام الألمانية إلى أن أنظمة "باتريوت"
المرسلة سيتم نشرها في مواقع حول مدينة زاموسك الواقعة جنوبي شرق بولندا على بعد حوالي 60 كيلومترًا من الحدود مع أوكرانيا وحوالي 110 كيلومترات من مدينة لفوف غربي أوكرانيا.
ووفقًا للبيان الصادر عن الجيش الألماني، فإن الغرض من تنفيذ هذا الانتشار هو المساعدة في حماية المجال الجوي البولندي وتقوية الجناح الشرقي لحلف "الناتو"، بحسب المزاعم.
وجاء قرار ألمانيا، بإرسال بطاريات "باتريوت" إلى بولندا
بعد أن أصاب صاروخ أوكراني قرية في جنوبي شرق بولندا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مما أسفر عن مقتل شخصين، بحسب وسائل إعلام غربية.