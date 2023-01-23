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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230123/القوات-الألمانية-تنشر-أنظمة-باتريوت-في-بولندا-1072597828.html
القوات الألمانية تنشر أنظمة "باتريوت" في بولندا
القوات الألمانية تنشر أنظمة "باتريوت" في بولندا
أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن القوات الجوية الألمانية ستبدأ، اليوم الإثنين، بنقل أنظمة دفاع جوي من طراز "باتريوت" إلى بولندا. 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T08:20+0000
2023-01-23T08:20+0000
العالم
رصد عسكري
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وتعمل القوات الجوية الألمانية على نقل أول نظامين من أنظمة الصواريخ الثلاثة التي وعدت بكين بتسليمها إلى بولندا، من مكلنبورغ فوربومرن.وأشارت وسائل الإعلام الألمانية إلى أن أنظمة "باتريوت" المرسلة سيتم نشرها في مواقع حول مدينة زاموسك الواقعة جنوبي شرق بولندا على بعد حوالي 60 كيلومترًا من الحدود مع أوكرانيا وحوالي 110 كيلومترات من مدينة لفوف غربي أوكرانيا.وجاء قرار ألمانيا، بإرسال بطاريات "باتريوت" إلى بولندا بعد أن أصاب صاروخ أوكراني قرية في جنوبي شرق بولندا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مما أسفر عن مقتل شخصين، بحسب وسائل إعلام غربية.
https://sputnikarabic.ae/20230123/زيلينسكي-يؤنب-الغرب-ويصارح-الجميع-بشأن-مصير-بلاده-أمام-روسيا-1072594191.html
https://sputnikarabic.ae/20230120/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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العالم, رصد عسكري
العالم, رصد عسكري

القوات الألمانية تنشر أنظمة "باتريوت" في بولندا

08:20 GMT 23.01.2023
© AFP 2023 / JANEK SKARZYNSKIجنود بولنديون يشاهدون القوات الأمريكية أثناء نصب منظومة باتريوت في ميدان اختبار في سوشاشيف في بولندا بتاريخ 21 مارس 2015
جنود بولنديون يشاهدون القوات الأمريكية أثناء نصب منظومة باتريوت في ميدان اختبار في سوشاشيف في بولندا بتاريخ 21 مارس 2015 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
© AFP 2023 / JANEK SKARZYNSKI
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أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن القوات الجوية الألمانية ستبدأ، اليوم الإثنين، بنقل أنظمة دفاع جوي من طراز "باتريوت" إلى بولندا.
وتعمل القوات الجوية الألمانية على نقل أول نظامين من أنظمة الصواريخ الثلاثة التي وعدت بكين بتسليمها إلى بولندا، من مكلنبورغ فوربومرن.
وأشارت وسائل الإعلام الألمانية إلى أن أنظمة "باتريوت" المرسلة سيتم نشرها في مواقع حول مدينة زاموسك الواقعة جنوبي شرق بولندا على بعد حوالي 60 كيلومترًا من الحدود مع أوكرانيا وحوالي 110 كيلومترات من مدينة لفوف غربي أوكرانيا.
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ووفقًا للبيان الصادر عن الجيش الألماني، فإن الغرض من تنفيذ هذا الانتشار هو المساعدة في حماية المجال الجوي البولندي وتقوية الجناح الشرقي لحلف "الناتو"، بحسب المزاعم.

تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
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تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
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وجاء قرار ألمانيا، بإرسال بطاريات "باتريوت" إلى بولندا بعد أن أصاب صاروخ أوكراني قرية في جنوبي شرق بولندا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مما أسفر عن مقتل شخصين، بحسب وسائل إعلام غربية.
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