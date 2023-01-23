https://sputnikarabic.ae/20230123/القوات-الأوكرانية-تستهدف-مدينة-دونيتسك-بـ5-قذائف-عيار-155-مم-1072592641.html
القوات الأوكرانية تستهدف مدينة دونيتسك بـ5 قذائف عيار 155 مم
القوات الأوكرانية تستهدف مدينة دونيتسك بـ5 قذائف عيار 155 مم
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق المسائل المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية... 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T02:38+0000
2023-01-23T02:38+0000
2023-01-23T02:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب نشره على "تليغرام"، "تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية على منطقة بتروفسكي بعد منتصف الليل، بـ5 قذائف من عيار 155 مم".هذا، ومن الجدير بذكره أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 ملم، وهي التي تزود بها كييف، بما فيها والولايات المتحدة بمدافع هاوتزر "إم – 777" بعيدة المدى عيار 155 مم.ويأتي هذا تزامناً مع مواصلة القوات المسلحة الروسية لعمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، لحماية سكان دونباس واستكمال تحرير الكيانات الجديدة التي انضمت إلى روسيا وهي، جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا خيرسون وزابوروجيه.
https://sputnikarabic.ae/20230120/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية تستهدف مدينة دونيتسك بـ5 قذائف عيار 155 مم
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أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق المسائل المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية أطلقت 5 قذائف عيار 155 مم على منطقة بتروفسكي في دونيتسك.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب نشره على "تليغرام"، "تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية
على منطقة بتروفسكي بعد منتصف الليل، بـ5 قذائف من عيار 155 مم".
هذا، ومن الجدير بذكره أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 ملم، وهي التي تزود بها كييف، بما فيها والولايات المتحدة بمدافع هاوتزر "إم – 777" بعيدة المدى عيار 155 مم.
ويأتي هذا تزامناً مع مواصلة القوات المسلحة الروسية لعمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، لحماية سكان دونباس واستكمال تحرير الكيانات الجديدة التي انضمت إلى روسيا وهي، جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا خيرسون وزابوروجيه.