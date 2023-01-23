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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230123/القوات-الأوكرانية-تستهدف-مدينة-دونيتسك-بـ5-قذائف-عيار-155-مم-1072592641.html
القوات الأوكرانية تستهدف مدينة دونيتسك بـ5 قذائف عيار 155 مم
القوات الأوكرانية تستهدف مدينة دونيتسك بـ5 قذائف عيار 155 مم
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق المسائل المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية... 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T02:38+0000
2023-01-23T02:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب نشره على "تليغرام"، "تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية على منطقة بتروفسكي بعد منتصف الليل، بـ5 قذائف من عيار 155 مم".هذا، ومن الجدير بذكره أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 ملم، وهي التي تزود بها كييف، بما فيها والولايات المتحدة بمدافع هاوتزر "إم – 777" بعيدة المدى عيار 155 مم.ويأتي هذا تزامناً مع مواصلة القوات المسلحة الروسية لعمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، لحماية سكان دونباس واستكمال تحرير الكيانات الجديدة التي انضمت إلى روسيا وهي، جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا خيرسون وزابوروجيه.
https://sputnikarabic.ae/20230120/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار أوكرانيا

القوات الأوكرانية تستهدف مدينة دونيتسك بـ5 قذائف عيار 155 مم

02:38 GMT 23.01.2023
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورنتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك
نتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
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أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق المسائل المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية أطلقت 5 قذائف عيار 155 مم على منطقة بتروفسكي في دونيتسك.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب نشره على "تليغرام"، "تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية على منطقة بتروفسكي بعد منتصف الليل، بـ5 قذائف من عيار 155 مم".
هذا، ومن الجدير بذكره أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 ملم، وهي التي تزود بها كييف، بما فيها والولايات المتحدة بمدافع هاوتزر "إم – 777" بعيدة المدى عيار 155 مم.
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
20 يناير, 14:05 GMT
ويأتي هذا تزامناً مع مواصلة القوات المسلحة الروسية لعمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، لحماية سكان دونباس واستكمال تحرير الكيانات الجديدة التي انضمت إلى روسيا وهي، جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا خيرسون وزابوروجيه.
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