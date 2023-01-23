https://sputnikarabic.ae/20230123/باكستان-220-مليون-شخص-بدون-كهرباء-بعد-انقطاع-التيار-في-عموم-البلاد-1072593461.html
باكستان.. 220 مليون شخص بدون كهرباء بعد انقطاع التيار في عموم البلاد
باكستان.. 220 مليون شخص بدون كهرباء بعد انقطاع التيار في عموم البلاد
أدى انقطاع التيار الكهربائي على مستوى البلاد في باكستان إلى انقطاع الكهرباء عن 220 مليون شخص اليوم الاثنين. 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T05:35+0000
2023-01-23T05:35+0000
2023-01-23T05:35+0000
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انقطاع التيار
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وقالت وزارة الطاقة في البلاد في بيان، إن الشبكة الوطنية للبلاد تعطلت في الساعة (7.34 صباحًا بالتوقيت المحلي)، "مما تسبب في انهيار واسع النطاق في نظام الطاقة"، وفقًا للتقارير الأولية.وقالت الوزارة إن الكهرباء أعيدت إلى "عدد محدود من الشبكات" في العاصمة إسلام آباد ومدينة بيشاور.من غير الواضح إلى متى يستمر انقطاع التيار الكهربائي، والجهود جارية لإعادة التيار الكهربائي إلى أجزاء مختلفة من البلاد، وفقا لشبكة "سي إن إن".يعد انقطاع التيار الكهربائي يوم الاثنين، هو أكبر انقطاع للتيار الكهربائي في باكستان منذ عام 2021، عندما غرقت البلاد في الظلام لساعات بعد "انخفاض مفاجئ في التردد في نظام نقل الطاقة".
https://sputnikarabic.ae/20230120/موسكو-وإسلام-آياد-تتوصلان-إلى-اتفاقات-حول-توريد-النفط-الروسي-إلى-باكستان-1072500847.html
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العالم, أخبار باكستان, باكستان, انقطاع التيار
العالم, أخبار باكستان, باكستان, انقطاع التيار
باكستان.. 220 مليون شخص بدون كهرباء بعد انقطاع التيار في عموم البلاد
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أدى انقطاع التيار الكهربائي على مستوى البلاد في باكستان إلى انقطاع الكهرباء عن 220 مليون شخص اليوم الاثنين.
وقالت وزارة الطاقة في البلاد في بيان، إن الشبكة الوطنية للبلاد تعطلت في الساعة (7.34 صباحًا بالتوقيت المحلي)، "مما تسبب في انهيار واسع النطاق في نظام الطاقة"، وفقًا للتقارير الأولية.
وقالت الوزارة إن الكهرباء أعيدت إلى "عدد محدود من الشبكات" في العاصمة إسلام آباد ومدينة بيشاور.
من غير الواضح إلى متى يستمر انقطاع التيار الكهربائي، والجهود جارية لإعادة التيار الكهربائي إلى أجزاء مختلفة من البلاد، وفقا
لشبكة "سي إن إن".
يعد انقطاع التيار الكهربائي يوم الاثنين، هو أكبر انقطاع للتيار الكهربائي في باكستان منذ عام 2021، عندما غرقت البلاد في الظلام لساعات بعد "انخفاض مفاجئ في التردد في نظام نقل الطاقة".