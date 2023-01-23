https://sputnikarabic.ae/20230123/باكستان-220-مليون-شخص-بدون-كهرباء-بعد-انقطاع-التيار-في-عموم-البلاد-1072593461.html

باكستان.. 220 مليون شخص بدون كهرباء بعد انقطاع التيار في عموم البلاد

باكستان.. 220 مليون شخص بدون كهرباء بعد انقطاع التيار في عموم البلاد

أدى انقطاع التيار الكهربائي على مستوى البلاد في باكستان إلى انقطاع الكهرباء عن 220 مليون شخص اليوم الاثنين. 23.01.2023, سبوتنيك عربي

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وقالت وزارة الطاقة في البلاد في بيان، إن الشبكة الوطنية للبلاد تعطلت في الساعة (7.34 صباحًا بالتوقيت المحلي)، "مما تسبب في انهيار واسع النطاق في نظام الطاقة"، وفقًا للتقارير الأولية.وقالت الوزارة إن الكهرباء أعيدت إلى "عدد محدود من الشبكات" في العاصمة إسلام آباد ومدينة بيشاور.من غير الواضح إلى متى يستمر انقطاع التيار الكهربائي، والجهود جارية لإعادة التيار الكهربائي إلى أجزاء مختلفة من البلاد، وفقا لشبكة "سي إن إن".يعد انقطاع التيار الكهربائي يوم الاثنين، هو أكبر انقطاع للتيار الكهربائي في باكستان منذ عام 2021، عندما غرقت البلاد في الظلام لساعات بعد "انخفاض مفاجئ في التردد في نظام نقل الطاقة".

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