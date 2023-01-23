بتسجيله هاتريك..هالاند يكسر أرقام أساطير الدوري الإنجليزي
© AP Photo / Dave Thompsonالمهاجم النرويجي إرلينغ هالاند، يحرز ثلاثة أهداف ويقود مانشستر سيتي للفوز على ضيفه ولفرهامبتون في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
© AP Photo / Dave Thompson
أصبح نجم منتخب النرويج ومهاجم مانشسترسيتي الإنجليزي، إيرلينغ هالاند، أسرع لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 4 "هاتريك" في البطولة وذلك بعد خوضه لـ18 مباراة فقط.
وسجل النرويجي 3 أهداف في لقاء فريقه مع وولفرهامبتون، ليتفوق على نجوم كبار بتسجيله لهذا العدد من "هاتريك" أمثال الهولندي فان نيستلروي مهاجم مانشستر يونايتد السابق الذي احتاج لـ65 مبارة لتسجيل هذا العدد من الـ"هاتريك".
هداف بريميرليج 😍😍#السيتي pic.twitter.com/PvhpgTz1xX— مانشستر سيتي (@Cityarabia) January 22, 2023
بالإضافة لتجاوزه لاعبيين كبار في الدوري الإنجليزي سبقوا وأن سجلوا أرقاما قياسية فيه مثل، الأوروغواياني لويس سواريز مع ليفربول (4 هاتريك في 81 مباراة) وألان شيرر (86 مباراة) وروبي فولر (89 مباراة).
16 - لم يسجّل أي لاعبٍ لمان سيتي أهدافاً على ستاد الاتحاد في موسم واحد بالدوري الممتاز أكثر من ايرلينغ هالاند الذي سجّل 16 هدفاً خلال 11 مباراة هذا الموسم (بالتساوي مع حصيلة سيرخيو أغويرو في 12/2011). دينامو. pic.twitter.com/Aa9UVzf8vI— OptaArabi (@OptaArabi) January 22, 2023
ووصل هالاند للهدف رقم 25 في نصف الموسم فقط، ضاربا عرض الحائط ما حصده جميع متصدري ترتيب الهدافين في المواسم الثلاثة الأخيرة:
- موسم 2021-22: محمد صلاح والكوري هيونغ مين سون ( 23 هدفا).
- موسم 2020-21: هاري كين ( 23 هدفا).
- موسم 2019-20: جيمي فاري هداف ليستر سيتي (23 هدفا).
هذا ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز خلف المتصدر أرسنال بفارق 5 نقاط و بمباراة مؤجلة للمتصدر أرسنال.