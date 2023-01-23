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https://sputnikarabic.ae/20230123/بتسجيله-هاتريكهالاند-يكسر-أرقام-أساطير-الدوري-الإنجليزي-1072603333.html
بتسجيله هاتريك..هالاند يكسر أرقام أساطير الدوري الإنجليزي
بتسجيله هاتريك..هالاند يكسر أرقام أساطير الدوري الإنجليزي
أصبح نجم منتخب النرويج ومهاجم مانشسترسيتي الإنجليزي، إيرلينغ هالاند، أسرع لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 4 "هاتريك" في البطولة وذلك بعد خوضه لـ18 مباراة... 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T09:17+0000
2023-01-23T09:17+0000
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رياضة
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وسجل النرويجي 3 أهداف في لقاء فريقه مع وولفرهامبتون، ليتفوق على نجوم كبار بتسجيله لهذا العدد من "هاتريك" أمثال الهولندي فان نيستلروي مهاجم مانشستر يونايتد السابق الذي احتاج لـ65 مبارة لتسجيل هذا العدد من الـ"هاتريك".بالإضافة لتجاوزه لاعبيين كبار في الدوري الإنجليزي سبقوا وأن سجلوا أرقاما قياسية فيه مثل، الأوروغواياني لويس سواريز مع ليفربول (4 هاتريك في 81 مباراة) وألان شيرر (86 مباراة) وروبي فولر (89 مباراة).ووصل هالاند للهدف رقم 25 في نصف الموسم فقط، ضاربا عرض الحائط ما حصده جميع متصدري ترتيب الهدافين في المواسم الثلاثة الأخيرة:- موسم 2021-22: محمد صلاح والكوري هيونغ مين سون ( 23 هدفا).- موسم 2020-21: هاري كين ( 23 هدفا).- موسم 2019-20: جيمي فاري هداف ليستر سيتي (23 هدفا).هذا ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز خلف المتصدر أرسنال بفارق 5 نقاط و بمباراة مؤجلة للمتصدر أرسنال.
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رياضة

بتسجيله هاتريك..هالاند يكسر أرقام أساطير الدوري الإنجليزي

09:17 GMT 23.01.2023
© AP Photo / Dave Thompsonالمهاجم النرويجي إرلينغ هالاند، يحرز ثلاثة أهداف ويقود مانشستر سيتي للفوز على ضيفه ولفرهامبتون في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند، يحرز ثلاثة أهداف ويقود مانشستر سيتي للفوز على ضيفه ولفرهامبتون في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
© AP Photo / Dave Thompson
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أصبح نجم منتخب النرويج ومهاجم مانشسترسيتي الإنجليزي، إيرلينغ هالاند، أسرع لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 4 "هاتريك" في البطولة وذلك بعد خوضه لـ18 مباراة فقط.
وسجل النرويجي 3 أهداف في لقاء فريقه مع وولفرهامبتون، ليتفوق على نجوم كبار بتسجيله لهذا العدد من "هاتريك" أمثال الهولندي فان نيستلروي مهاجم مانشستر يونايتد السابق الذي احتاج لـ65 مبارة لتسجيل هذا العدد من الـ"هاتريك".
بالإضافة لتجاوزه لاعبيين كبار في الدوري الإنجليزي سبقوا وأن سجلوا أرقاما قياسية فيه مثل، الأوروغواياني لويس سواريز مع ليفربول (4 هاتريك في 81 مباراة) وألان شيرر (86 مباراة) وروبي فولر (89 مباراة).
ووصل هالاند للهدف رقم 25 في نصف الموسم فقط، ضاربا عرض الحائط ما حصده جميع متصدري ترتيب الهدافين في المواسم الثلاثة الأخيرة:
- موسم 2021-22: محمد صلاح والكوري هيونغ مين سون ( 23 هدفا).
- موسم 2020-21: هاري كين ( 23 هدفا).
- موسم 2019-20: جيمي فاري هداف ليستر سيتي (23 هدفا).
هذا ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز خلف المتصدر أرسنال بفارق 5 نقاط و بمباراة مؤجلة للمتصدر أرسنال.
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