https://sputnikarabic.ae/20230123/بريطانيا-تبدأ-دفع-مكافآت-مالية-للمواطنين-لتوفير-الكهرباء-1072594707.html
بريطانيا تبدأ دفع مكافآت مالية للمواطنين لتوفير الكهرباء
بريطانيا تبدأ دفع مكافآت مالية للمواطنين لتوفير الكهرباء
أطلقت شركة الكهرباء الوطنية في المملكة المتحدة، اليوم الإثنين، برنامج مكافآت مالية للعملاء لتشجيعهم لتقليل استهلاك الكهرباء خلال ساعات الذروة. 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T07:12+0000
2023-01-23T07:12+0000
2023-01-23T07:12+0000
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بريطانيا
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سبوتنيك. وأعلنت شركة الكهرباء البريطانية الوطنية على تويتر، عن إطلاق "مبادرة #DemandFlexibilityService بين الساعة 5 و6 مساء اليوم الإثنين [17:00 - 18:00 بتوقيت غرينتش]" مؤكدة أن هذا لا يعني أن إمدادات الكهرباء مهددة، وأنه لا داعي للقلق.يشار إلى أن إطلاق تلك المبادرة جاء في ظل مساعي الشركة الوطنية للكهرباء في بريطانيا إلى تقليل استهلاك الطاقة خلال ساعات الذروة، حيث تريد الشبكة الوطنية من الناس إيقاف تشغيل الأجهزة المنزلية المستهلكة للطاقة مثل الغسالات وأجهزة الألعاب في مثل هذه الساعات، كما تخطط الشركة لدفع ما يصل إلى 6 جنيهات استرلينية (7.45 دولار) مقابل كل كيلو واط / ساعة يتم توفيره.وتواجه بريطانيا، إلى جانب دول غربية أخرى، أزمة طاقة هائلة وتضخما كنتيجة للركود الاقتصادي العالمي بعد الوباء، كما تفاقم الوضع أكثر على خلفية الأزمة الأوكرانية حيث أدت الأعمال العدائية والعقوبات الغربية ضد موسكو إلى اضطرابات في سلاسل التوريد وأدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم.وفي المملكة المتحدة أثر ارتفاع تكاليف المعيشة على ملايين الأسر، حيث يكافح نحو 32 مليون مقيم في المملكة المتحدة، أو ما يعادل 60% من السكان البالغين، لدفع الفواتير، وفقا لهيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, بريطانيا
أخبار العالم الآن, بريطانيا
بريطانيا تبدأ دفع مكافآت مالية للمواطنين لتوفير الكهرباء
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أطلقت شركة الكهرباء الوطنية في المملكة المتحدة، اليوم الإثنين، برنامج مكافآت مالية للعملاء لتشجيعهم لتقليل استهلاك الكهرباء خلال ساعات الذروة.
سبوتنيك. وأعلنت شركة الكهرباء البريطانية الوطنية على تويتر، عن إطلاق "مبادرة #DemandFlexibilityService بين الساعة 5 و6 مساء اليوم الإثنين [17:00 - 18:00 بتوقيت غرينتش]" مؤكدة أن هذا لا يعني أن إمدادات الكهرباء مهددة، وأنه لا داعي للقلق.
يشار إلى أن إطلاق تلك المبادرة جاء في ظل مساعي الشركة الوطنية للكهرباء في بريطانيا
إلى تقليل استهلاك الطاقة خلال ساعات الذروة، حيث تريد الشبكة الوطنية من الناس إيقاف تشغيل الأجهزة المنزلية المستهلكة للطاقة مثل الغسالات وأجهزة الألعاب في مثل هذه الساعات، كما تخطط الشركة لدفع ما يصل إلى 6 جنيهات استرلينية (7.45 دولار) مقابل كل كيلو واط / ساعة يتم توفيره.
وتواجه بريطانيا، إلى جانب دول غربية أخرى، أزمة طاقة هائلة وتضخما كنتيجة للركود الاقتصادي العالمي بعد الوباء، كما تفاقم الوضع أكثر على خلفية الأزمة الأوكرانية حيث أدت الأعمال العدائية والعقوبات الغربية ضد موسكو إلى اضطرابات في سلاسل التوريد وأدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم.
وفي المملكة المتحدة أثر ارتفاع تكاليف المعيشة على ملايين الأسر، حيث يكافح نحو 32 مليون مقيم في المملكة المتحدة، أو ما يعادل 60% من السكان البالغين، لدفع الفواتير، وفقا لهيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة.