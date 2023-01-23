https://sputnikarabic.ae/20230123/بعد-13-شهرا-من-التوقف-استئناف-التحقيق-في-انفجار-مرفأ-بيروت-1072616846.html

بعد 13 شهرا من التوقف... استئناف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت

بعد 13 شهرا من التوقف... استئناف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت

كشف مصدر قضائي لبناني أن قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت المميت استأنف عمله بعد 13 شهرا من التوقف بسبب الضغوط السياسية. 23.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-23T13:29+0000

2023-01-23T13:29+0000

2023-01-23T13:29+0000

أخبار لبنان

انفجار ضخم

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ونقلت وكالة أنباء "فرانس برس" عن المصدر المسؤول اليوم الاثنين أن: "القاضي طارق البيطار قرر استئناف تحقيقاته".وأضاف أنه أمر بإطلاق سراح 5 مشتبه بهم محتجزين، بينما وجه الاتهامات لثمانية آخرين، بما في ذلك مسؤولين أمنيين اثنين رفيعي المستوى.ومن بين الأشخاص الذين وجه لهم الاتهامات في حادث الانفجار مدير الأمن العام اللبناني عباس إبراهيم ورئيس جهاز أمن الدولة طوني صليبة.وتم تجميد التحقيق في سبب الانفجار منذ ديسمبر/ كانون الأول 2021، بعد أن تقدم السياسيون الذين استدعاهم البيطار للاستجواب بشكاوى ضده لإجباره على وقف التحقيق.وأضاف المسؤول: "لكن البيطار أجرى دراسة قانونية قادته على أن يقرر استئناف تحقيقاته على الرغم من الشكاوى المقدمة ضده".طالب "حزب الله" اللبناني مرارا بتنحي البيطار عن التحقيق. لم يتم تحميل أي مسؤول حكومي حتى الآن مسؤولية الانفجار.وأشار المصدر القضائي إلى أن البيطار التقى اثنين من القضاة الفرنسيين بشأن التحقيق.وفي 4 أغسطس/ آب 2022، أودى انفجار في مرفأ بيروت بحياة أكثر من 200 شخص ودمر مساحات واسعة من العاصمة.قالت السلطات إن أطنانا من سماد نترات الأمونيوم المخزنة عشوائيا في مستودع بالميناء منذ 2014 اشتعلت فيها النيران، وهو ما تسبب في أحد أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ.

https://sputnikarabic.ae/20230114/أهالي-ضحايا-انفجار-مرفأ-بيروت-يعتصمون-للمطالبة-بالإفراج-عن-ناشط-1072276168.html

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