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https://sputnikarabic.ae/20230123/بوتين-لدى-الاتحاد-الاقتصادي-الأوراسي-كل-الفرص-ليصبح-قطبا-قويا-في-عالم-متعدد-الأقطاب-1072594050.html
بوتين: لدى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي كل الفرص ليصبح قطبا قويا في عالم متعدد الأقطاب
بوتين: لدى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي كل الفرص ليصبح قطبا قويا في عالم متعدد الأقطاب
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لديه كل الفرص ليصبح أحد الأقطاب المستقلة القوية في عالم متعدد الأقطاب. 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T06:45+0000
2023-01-23T06:45+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
العالم
اقتصاد
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وذكر بوتين في بيان نشر على الموقع الرسمي للكرملين، قائلا: "من الواضح أن الاتحاد لديه كل الفرص ليصبح أحد الأقطاب القوية والمستقلة والمكتفية ذاتيا في العالم متعدد الأقطاب الصاعد، ليكون مركز جذب لجميع الدول المستقلة التي تشاركنا قيمنا وتسعى جاهدة للتعاون مع المجتمع الاقتصادي الأوراسي".مشيرا إلى أن تنسيق الأسواق المالية يؤدي لخلق ظروف مواتية لبقاء رؤوس أموال الدول الأعضاء داخل الاتحاد واستثمارها في الاقتصادات الوطنية، مضيفا أنه من المناسب استكشاف إمكانية إنشاء وكالة تصنيف أوروبية آسيوية توفر أدوات تقييم لخدمة النشاط الاقتصادي المتنامي في المنطقة الكبرى.موضحا أن أحد أهم الأولويات الإستراتيجية للعمل المشترك يجب أن يكون تطوير الإمكانات التكنولوجية للدول الأعضاء في الاتحاد، وتحقيق تحقيق الاستقلال الحقيقي والاكتفاء الذاتي في مجال الصناعات الكيماوية، هندسة النقل، الإلكترونيات الدقيقة، الطائرات الهندسة وبناء السفن والمستحضرات الصيدلانية والنظم البيئية الرقمية والطاقة البديلة والهندسة الزراعية والتكنولوجيا الحيوية وإنتاج البذور.
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فلاديمير بوتين, روسيا, العالم, اقتصاد
فلاديمير بوتين, روسيا, العالم, اقتصاد

بوتين: لدى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي كل الفرص ليصبح قطبا قويا في عالم متعدد الأقطاب

06:45 GMT 23.01.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لديه كل الفرص ليصبح أحد الأقطاب المستقلة القوية في عالم متعدد الأقطاب.
وذكر بوتين في بيان نشر على الموقع الرسمي للكرملين، قائلا: "من الواضح أن الاتحاد لديه كل الفرص ليصبح أحد الأقطاب القوية والمستقلة والمكتفية ذاتيا في العالم متعدد الأقطاب الصاعد، ليكون مركز جذب لجميع الدول المستقلة التي تشاركنا قيمنا وتسعى جاهدة للتعاون مع المجتمع الاقتصادي الأوراسي".
ووصف بوتين بأن الحد من المخاطر التي يخلقها استخدام العملات الأجنبية وأنظمة الدفع المتبادلة، مهمة ملحة للاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ويجب تطوير التفاعل بين أنظمة الدفع الوطنية.
مشيرا إلى أن تنسيق الأسواق المالية يؤدي لخلق ظروف مواتية لبقاء رؤوس أموال الدول الأعضاء داخل الاتحاد واستثمارها في الاقتصادات الوطنية، مضيفا أنه من المناسب استكشاف إمكانية إنشاء وكالة تصنيف أوروبية آسيوية توفر أدوات تقييم لخدمة النشاط الاقتصادي المتنامي في المنطقة الكبرى.
موضحا أن أحد أهم الأولويات الإستراتيجية للعمل المشترك يجب أن يكون تطوير الإمكانات التكنولوجية للدول الأعضاء في الاتحاد، وتحقيق تحقيق الاستقلال الحقيقي والاكتفاء الذاتي في مجال الصناعات الكيماوية، هندسة النقل، الإلكترونيات الدقيقة، الطائرات الهندسة وبناء السفن والمستحضرات الصيدلانية والنظم البيئية الرقمية والطاقة البديلة والهندسة الزراعية والتكنولوجيا الحيوية وإنتاج البذور.
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