https://sputnikarabic.ae/20230123/بولتون-وثائق-بايدن-السرية-هدية-مذهلة-إلى-ترامب-1072626864.html

بولتون: وثائق بايدن السرية "هدية مذهلة" إلى ترامب

بولتون: وثائق بايدن السرية "هدية مذهلة" إلى ترامب

يرى جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي، أن الوثائق السرية التي عثر عليها داخل منزل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مؤخرا، هي "هدية مذهلة" لسلفه،... 23.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-23T16:43+0000

2023-01-23T16:43+0000

2023-01-23T16:43+0000

جو بايدن

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0c/0e/1047502297_0:65:3413:1985_1920x0_80_0_0_facb6a86b2ed56c00ab733cf127c4daa.jpg

وقال بولتون في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الاثنين: "أعتقد أن الأمر سيصبح جادا بالنسبة لبايدن بشأن هذه الوثائق، خاصة وأنها تعود إلى أيامه وقتما كان في مجلس الشيوخ، وسافرت معه، وفقا لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية.وأردف بولتون عن الوثائق: "إنها هدية مذهلة إلى ترامب والسيناتور الديمقراطي، ديك دوربين، ونظيره جو مانشين، اللذان صرحا بالأمس أن الإدارة الأمريكية أتلفت باكتشاف هذه الوثائق".وتابع جون بولتون في تصريحاته المتلفزة، أنه يجب بذل الكثير من الجهود خلال مرحلة نقل الوثائق السرية، على أن تذهب إلى مكانها الصحيح، مع نهاية حكم بايدن.وقال بوب باور، المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الأحد، إن عملية تفتيش جديدة لمنزل الرئيس في ويلمنغتون بولاية ديلاوير، والتي استمرت أكثر من 12 ساعة يوم الجمعة، كشفت عن ست وثائق أخرى تحمل علامة سرية.وأضاف أن بعض الوثائق السرية و"المواد المحيطة" تعود إلى فترة ولاية بايدن في مجلس الشيوخ، حيث مَثَّل ولاية ديلاوير من عام 1973 إلى عام 2009.وأشار باور إلى أن "بعض الوثائق كانت من فترة توليه منصب نائب الرئيس في إدارة أوباما، من عام 2009 حتى عام 2017".كما سجلت وزارة العدل أيضًا بعض الملاحظات التي كتبها بايدن شخصيًا بصفته نائب للرئيس في فترة أوباما، وفقًا للمحامي.تنضم الوثائق إلى مجموعة من السجلات الحكومية السرية الأخرى التي تم اكتشافها سابقًا هذا الشهر في مقر إقامة بايدن في ويلمنغتون، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني عثر على مجموعة أخرى في مكتب خاص احتفظ به في مركز أبحاث بواشنطن العاصمة بعد إنهاء فترة توليه منصب نائب الرئيس في إدارة أوباما في عام 2017.قال البيت الأبيض، إن جميع الوثائق التي اكتشفت قبل تفتيش وزارة العدل يوم الجمعة عثر عليها محامو بايدن، وفقا لشبكة "سي إن بي سي".فيما يخضع الرئيس السابق دونالد ترامب لتحقيق جنائي من قبل مستشار خاص آخر لأخذ مئات السجلات السرية وغيرها من الوثائق الحكومية من البيت الأبيض عندما ترك منصبه.بموجب القانون، يجب على الرؤساء ونواب الرئيس إعادة الوثائق الحكومية إلى إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية عند مغادرتهم مناصبهم.

https://sputnikarabic.ae/20230120/بايدن-لست-نادما-على-سوء-التعامل-مع-الوثائق-السرية-داخل-منزلي-1072521688.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

جو بايدن, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم