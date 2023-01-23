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https://sputnikarabic.ae/20230123/بيتكوين-تسجل-أعلى-مستوياتها-منذ-أغسطس-متجاوزة-23-ألف-دولار-1072615980.html
بيتكوين تسجل أعلى مستوياتها منذ أغسطس متجاوزة 23 ألف دولار
بيتكوين تسجل أعلى مستوياتها منذ أغسطس متجاوزة 23 ألف دولار
تواصل بيتكوين مسيرتها الصعودية لعام 2023، حيث تجاوزت مستوى 23 ألف دولار لأول مرة منذ أغسطس/ آب 2022، قبل أن تتراجع منذ ذلك الحين أدنى هذا الحاجز، اليوم... 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T13:16+0000
2023-01-23T13:16+0000
العالم
اقتصاد
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وحطمت العملة المشفرة مستوى سعريا لم تشهده منذ ما قبل انهيار بورصة العملات المشفرة "إف إكس تي" في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، والذي أغرق السوق في سلسلة من عمليات التصفية.بلغ سعر بيتكوين 22943 دولارا وقت كتابة هذا التقرير (قرب الرابعة مساء بتوقيت موسكو، الخامسة مساء بتوقيت غرينتش)، مرتفعًا من 16 ألف دولار في بداية العام. كان هذا ارتفاعا بأكثر من 8.9%، في الأسبوع الماضي.قال رائد الأعمال في مجال العملات المشفرة، ماكس كيزر: "بيتكوين تتخلص من تبعات فضيحة (إف تي إكس) كما لو أن شيئا لم يكن"، بحسب موقع "ياهو فايننس".وتابع: "يركز الناس على السعر عندما ينبغي عليهم التركيز على معدل التجزئة، ومعدلات التبني التي تصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق وكيف تعمل بيتكوين على تغيير أمريكا الوسطى وأفريقيا مع تحقيق تقدم عالميا".تجاهل السوق ملف إفلاس مقرض العملات المشفرة "جينيسيس" يوم الجمعة، حيث بلغت القيمة السوقية الكاملة للقطاع الآن 1.08 تريليون دولار، وفقا لبيانات من "كوينجيكو".تكهن المحللون بأن إفلاس منصة المستثمرين كان متوقعا بالفعل من قبل المتداولين، مع تقارير صحفية أشارت لذلك بالفعل قبل أسابيع عدة.
https://sputnikarabic.ae/20230103/بعد-14-عاما-على-إطلاقها-قيمة-بيتكوين-زادت-بأكثر-من-16-مليار-في-المائة-1071900665.html
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العالم, اقتصاد
العالم, اقتصاد

بيتكوين تسجل أعلى مستوياتها منذ أغسطس متجاوزة 23 ألف دولار

13:16 GMT 23.01.2023
© Fotolia / Merlin74عملة البيتكوين
عملة البيتكوين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
© Fotolia / Merlin74
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تواصل بيتكوين مسيرتها الصعودية لعام 2023، حيث تجاوزت مستوى 23 ألف دولار لأول مرة منذ أغسطس/ آب 2022، قبل أن تتراجع منذ ذلك الحين أدنى هذا الحاجز، اليوم الاثنين.
وحطمت العملة المشفرة مستوى سعريا لم تشهده منذ ما قبل انهيار بورصة العملات المشفرة "إف إكس تي" في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، والذي أغرق السوق في سلسلة من عمليات التصفية.
بلغ سعر بيتكوين 22943 دولارا وقت كتابة هذا التقرير (قرب الرابعة مساء بتوقيت موسكو، الخامسة مساء بتوقيت غرينتش)، مرتفعًا من 16 ألف دولار في بداية العام. كان هذا ارتفاعا بأكثر من 8.9%، في الأسبوع الماضي.
عملة بيتكوين المشفرة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2023
بعد 14 عاما على إطلاقها... قيمة بيتكوين زادت بأكثر من 1.6 مليار في المائة
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قال رائد الأعمال في مجال العملات المشفرة، ماكس كيزر: "بيتكوين تتخلص من تبعات فضيحة (إف تي إكس) كما لو أن شيئا لم يكن"، بحسب موقع "ياهو فايننس".
وتابع: "يركز الناس على السعر عندما ينبغي عليهم التركيز على معدل التجزئة، ومعدلات التبني التي تصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق وكيف تعمل بيتكوين على تغيير أمريكا الوسطى وأفريقيا مع تحقيق تقدم عالميا".
تجاهل السوق ملف إفلاس مقرض العملات المشفرة "جينيسيس" يوم الجمعة، حيث بلغت القيمة السوقية الكاملة للقطاع الآن 1.08 تريليون دولار، وفقا لبيانات من "كوينجيكو".
تكهن المحللون بأن إفلاس منصة المستثمرين كان متوقعا بالفعل من قبل المتداولين، مع تقارير صحفية أشارت لذلك بالفعل قبل أسابيع عدة.
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