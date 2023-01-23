https://sputnikarabic.ae/20230123/بيسكوف-بشأن-تصنيف-أميركا-شركة-فاغنر-منظمة-إرهابية-لا-أعتقد-أن-لهذا-أهمية-بالنسبة-لروسيا-1072608439.html
بيسكوف بشأن تصنيف أميركا شركة "فاغنر" منظمة إرهابية: لا أعتقد أن لهذا أهمية بالنسبة لروسيا
بيسكوف بشأن تصنيف أميركا شركة "فاغنر" منظمة إرهابية: لا أعتقد أن لهذا أهمية بالنسبة لروسيا
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، أن تصنيف الولايات المتحدة لشركة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، ليس له أي أهمية بالنسبة... 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T10:50+0000
2023-01-23T10:50+0000
2023-01-23T10:50+0000
روسيا
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وقال بيسكوف، للصحفيين ردا على سؤال كيف يقيم الكرملين تصنيف الولايات المتحدة لمجموعة" فاغنر "منظمة إجرامية دولية": لاعتقد أن هذا التصنيف له أي أهمية لبلدنا، وبالأخص لمجموعة فاغنر نفسها".كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، أن قلق الإدارة الأمريكية ازداد إزاء توسع صلاحيات وعمليات مجموعة "فاغنر" العسكرية في منطقة أوروبا وأفريقيا، لافتة إلى أن واشطن تعتزم اتخاذ إجراءات خاصة ضد الشركة العسكرية الروسية الخاصة.وذكرت صحيفة "بوليتيكو" نقلاً عن مصادر في الإدارة الأمريكية أن واشنطن قلقة بشأن مدى تدخل مجموعة "فاغنر" العسكرية في السياسات الداخلية لدول ذات سيادة.وبحسب الصحيفة، تقوم الولايات المتحدة بجمع معلومات استخباراتية حول نشاطات مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة في جمهورية أفريقيا الوسطى ومالي وصربيا.وأعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، بوقت سابق، أن الولايات المتحدة قررت تصنيف "فاغنر"، منظمة إجرامية عابرة للحدود، وفرض عقوبات عليها، خلال الأسبوع القادم.
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روسيا
بيسكوف بشأن تصنيف أميركا شركة "فاغنر" منظمة إرهابية: لا أعتقد أن لهذا أهمية بالنسبة لروسيا
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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، أن تصنيف الولايات المتحدة لشركة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، ليس له أي أهمية بالنسبة لروسيا، ولا حتى لـ "فاغنر" نفسها.
وقال بيسكوف، للصحفيين ردا على سؤال كيف يقيم الكرملين تصنيف الولايات المتحدة لمجموعة" فاغنر "منظمة إجرامية دولية": لاعتقد أن هذا التصنيف له أي أهمية لبلدنا، وبالأخص لمجموعة فاغنر نفسها".
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، أن قلق الإدارة الأمريكية ازداد إزاء توسع صلاحيات وعمليات مجموعة "فاغنر" العسكرية في منطقة أوروبا وأفريقيا، لافتة إلى أن واشطن تعتزم اتخاذ إجراءات خاصة ضد الشركة العسكرية الروسية الخاصة.
وذكرت
صحيفة "بوليتيكو" نقلاً عن مصادر في الإدارة الأمريكية أن واشنطن قلقة بشأن مدى تدخل مجموعة "فاغنر" العسكرية في السياسات الداخلية لدول ذات سيادة.
وبحسب الصحيفة، تقوم الولايات المتحدة بجمع معلومات استخباراتية حول نشاطات مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة في جمهورية أفريقيا الوسطى ومالي وصربيا.
وأعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، بوقت سابق، أن الولايات المتحدة قررت تصنيف "فاغنر"، منظمة إجرامية عابرة للحدود، وفرض عقوبات عليها، خلال الأسبوع القادم.