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https://sputnikarabic.ae/20230123/تبون-يهنئ-إبراهيم-غالي-بإعادة-انتخابه-أمينا-عاما-لجبهة-البوليساريو-1072597609.html
تبون يهنئ إبراهيم غالي بإعادة انتخابه أمينا عاما لجبهة البوليساريو
تبون يهنئ إبراهيم غالي بإعادة انتخابه أمينا عاما لجبهة البوليساريو
وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إبراهيم غالي بعد إعادة انتخابه أمينا عاما لجبهة البوليساريو. 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T08:01+0000
2023-01-23T08:01+0000
جبهة البوليساريو
الجزائر
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وقال تبون في نص التهنئة "أتقدم إليكم بأحر التهاني متمنيا لكم دوام النجاح والتوفيق. في أداء مهامكم النبيلة، خدمة للقضية الصحراوية العادلة وشعبها الأبي"، بحسب صحيفة "النهار".وأضاف الرئيس الجزائري: "كما يطيب لي بهذه المناسبة، أن أهنئكم على نجاح المؤتمر السادس عشر لجبهة البوليساريو، وأحيي صمود الشعب الصحراوي الشقيق".وجدد الرئيس تبون تأكيده على موقف الجزائر الثابت ودعمه المبدئي للقضية "الصحراوية العادلة".ويوم الجمعة الماضي، أعادت جبهة البوليساريو الساعية لإقامة دولة مستقلة في الصحراء الغربية انتخاب غالي لولاية جديدة مدتها ثلاث سنوات أمينا عاما للجبهة.جاء ذلك خلال تصويت شارك فيه 1870 مندوبا بمؤتمر تم افتتاحه في 13 كانون الثاني/يناير بمخيم للاجئين الصحراويين في الجزائر.
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جبهة البوليساريو, الجزائر
جبهة البوليساريو, الجزائر

تبون يهنئ إبراهيم غالي بإعادة انتخابه أمينا عاما لجبهة البوليساريو

08:01 GMT 23.01.2023
© AFP 2023 / FAROUK BATICHEزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي
زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
© AFP 2023 / FAROUK BATICHE
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وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إبراهيم غالي بعد إعادة انتخابه أمينا عاما لجبهة البوليساريو.
وقال تبون في نص التهنئة "أتقدم إليكم بأحر التهاني متمنيا لكم دوام النجاح والتوفيق. في أداء مهامكم النبيلة، خدمة للقضية الصحراوية العادلة وشعبها الأبي"، بحسب صحيفة "النهار".
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وأضاف الرئيس الجزائري: "كما يطيب لي بهذه المناسبة، أن أهنئكم على نجاح المؤتمر السادس عشر لجبهة البوليساريو، وأحيي صمود الشعب الصحراوي الشقيق".
وجدد الرئيس تبون تأكيده على موقف الجزائر الثابت ودعمه المبدئي للقضية "الصحراوية العادلة".
ويوم الجمعة الماضي، أعادت جبهة البوليساريو الساعية لإقامة دولة مستقلة في الصحراء الغربية انتخاب غالي لولاية جديدة مدتها ثلاث سنوات أمينا عاما للجبهة.
جاء ذلك خلال تصويت شارك فيه 1870 مندوبا بمؤتمر تم افتتاحه في 13 كانون الثاني/يناير بمخيم للاجئين الصحراويين في الجزائر.
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