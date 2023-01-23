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https://sputnikarabic.ae/20230123/ترسيم-امرأة-فلسطينية-كأول-قسيسة-لوثرية-في-الأردن-والأراضي-المقدسة-1072632857.html
ترسيم امرأة فلسطينية كأول قسيسة لوثرية في الأردن والأراضي المقدسة
ترسيم امرأة فلسطينية كأول قسيسة لوثرية في الأردن والأراضي المقدسة
رسمت الفلسطينية سالي عازر، كأول امرأة قسيسة في الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة. 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T20:09+0000
2023-01-23T20:09+0000
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ورُسّمت سالي عازر على يد والدها الأسقف سني عازر، في حفل رسامة أقيم في البلدة القديمة بالقدس، أمس الأحد، وحضره مئات من المهنئين الدوليين.وقالت سالي إن والدها "كان قدوة ومصدر إلهام" مؤكده أنها لم تشعر أبدا بالضغط من أجل دراسة علم اللاهوت.وأضافت سالي في تصريحات لموقع "بي بي سي": "لقد شعرت بسعادة أكبر لرؤية الحماس الكبير من جانب الحضور. إنه شعور لا يوصف أن تتخذ هذه الخطوة بدعم من الكنيسة".وتابعت: "آمل أن تعرف العديد من الفتيات والنساء أن هذا ممكن وأن تنضم إلينا نساء أخريات في الكنائس الأخرى. أعلم أن الأمر سيستغرق وقتا طويلا، لكنني أعتقد أنه قد يكون من المثير أن يتغير هذا في فلسطين".ويشكل المسيحيون أقلية في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل والأردن. وينتمي معظمهم إلى كنيسة الروم الأرثوذكس والكنيسة الكاثوليكية اللاتينية، واللتين لا تسمحان بكهانة النساء.
https://sputnikarabic.ae/20220423/ظهور-النار-المقدسة-في-كنيسة-القيامة-في-القدس-1061521254.html
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العالم العربي, أخبار العالم العربي, كنيسة, أخبار فلسطين اليوم, القدس
العالم العربي, أخبار العالم العربي, كنيسة, أخبار فلسطين اليوم, القدس

ترسيم امرأة فلسطينية كأول قسيسة لوثرية في الأردن والأراضي المقدسة

20:09 GMT 23.01.2023
© AP Photo / Oded Baliltyمراسم الاحتفال بعيد الفصح الكاثوليكي في كنيسة القيامة في مدينة القدس القديمة، فلسطين 4 أبريل 2021
مراسم الاحتفال بعيد الفصح الكاثوليكي في كنيسة القيامة في مدينة القدس القديمة، فلسطين 4 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
© AP Photo / Oded Balilty
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رسمت الفلسطينية سالي عازر، كأول امرأة قسيسة في الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة.
ورُسّمت سالي عازر على يد والدها الأسقف سني عازر، في حفل رسامة أقيم في البلدة القديمة بالقدس، أمس الأحد، وحضره مئات من المهنئين الدوليين.
وقالت سالي إن والدها "كان قدوة ومصدر إلهام" مؤكده أنها لم تشعر أبدا بالضغط من أجل دراسة علم اللاهوت.
وأضافت سالي في تصريحات لموقع "بي بي سي": "لقد شعرت بسعادة أكبر لرؤية الحماس الكبير من جانب الحضور. إنه شعور لا يوصف أن تتخذ هذه الخطوة بدعم من الكنيسة".
النار المقدسة في القدس - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2022
ظهور النار المقدسة في كنيسة القيامة في القدس
23 أبريل 2022, 12:35 GMT
وتابعت: "آمل أن تعرف العديد من الفتيات والنساء أن هذا ممكن وأن تنضم إلينا نساء أخريات في الكنائس الأخرى. أعلم أن الأمر سيستغرق وقتا طويلا، لكنني أعتقد أنه قد يكون من المثير أن يتغير هذا في فلسطين".
ويشكل المسيحيون أقلية في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل والأردن. وينتمي معظمهم إلى كنيسة الروم الأرثوذكس والكنيسة الكاثوليكية اللاتينية، واللتين لا تسمحان بكهانة النساء.
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