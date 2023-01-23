https://sputnikarabic.ae/20230123/تقارير-بايدن-يعين-جيف-زينتس-في-منصب-كبير-موظفي-البيت-الأبيض-بعد-مغادرة-رون-كلاين-1072604271.html

تقارير: بايدن يعين جيف زينتس في منصب كبير موظفي البيت الأبيض بعد مغادرة رون كلاين

تقارير: بايدن يعين جيف زينتس في منصب كبير موظفي البيت الأبيض بعد مغادرة رون كلاين

كشفت تقارير أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيختار جيف زينتس ليصبح كبير موظفي البيت الأبيض، بعد أنباء بشأن مغادرة رون كلاين، المنصب الحالي، خلال الأسابيع... 23.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-23T09:26+0000

2023-01-23T09:26+0000

2023-01-23T09:26+0000

جو بايدن

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وأفاد 4 أشخاص في تصريحات لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن زينتس سيصبح كبير موظفي البيت الأبيض القادم.وعمل جيف زينتس مستشارا للبيت الأبيض مرة واحدة، وأشرف على جهود الإدارة الأمريكية لمواجهة (كوفيد-19)، والتي تضمنت الدفع الهائل لتطعيم ملايين الأمريكيين في جميع أنحاء البلاد.وغادر زينتس البيت الأبيض في شهر نيسان/ أبريل الماضي، لكنه عاد في فصل الخريف لمساعدة رون كلاين في التحضير لتغييرات الموظفين، بعد انتخابات التجديد النصفي لعام 2022، والتي شهدت تجنب الديمقراطيين الانهيار الانتخابي الذي توقعه العديد من المراقبين السياسيين.وفي الأسابيع الأخيرة، كلّف رون كلاين جيف زينتس بمجموعة من المهام، والتي رأى العديد من الأشخاص أنها وسيلة لإعداد المسؤول الحكومي لدور رئيس موظفي البيت الأبيض، بحسب "واشنطن بوست".وسيقوم زينتس بناءا على تلك المهام، بتوجيه الإدارة من خلال الحكومة المنقسمة، مع وجود أغلبية في مجلس النواب الجمهوري حريصة على التحقيق مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى جانب بدء ما يُتوقع أن يكون محاولة بايدن لإعادة انتخابه في عام 2024.وولد جيف زينتس في العاصمة الأمريكية واشنطن، وتخرج من جامعة ديوك، وكان لديه مهنة طويلة في القطاع الخاص، قبل أن ينضم إلى إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، في عام 2009 كنائب لمدير مكتب الإدارة والميزانية.ومن مارس/ آذار 2014 إلى يناير/ كانون الثاني 2017، شغل زينتس منصب مدير المجلس الاقتصادي الوطني، ثم انضم بعدها إلى إدارة بايدن مع بداية توليه منصبه في يناير/ كانون الثاني 2021، حيث عمل كمستشار ومنسق للاستجابة لفيروس "كورونا" المستجد حتى أبريل 2022.

https://sputnikarabic.ae/20230122/إعلام-كبير-موظفي-البيت-الأبيض-يغادر-منصبه-خلال-أسابيع-1072560934.html

الولايات المتحدة الأمريكية

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