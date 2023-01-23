https://sputnikarabic.ae/20230123/توقعات-نمو-الناتج-المحلي-الإجمالي-الحقيقي-في-أفريقيا-والاتحاد-الأوروبي-والولايات-المتحدة-لعام-2024-1072615122.html

توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في أفريقيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لعام 2024

توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في أفريقيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لعام 2024

وفقًا لبنك التنمية الأفريقي، سينمو الاقتصاد الأفريقي بشكل أسرع من العالم في 2023-2024 على الرغم من الصدمات، مع ارتفاع متوسط ​​الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي... 23.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-23T13:27+0000

2023-01-23T13:27+0000

2023-01-23T13:27+0000

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اقتصاد

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من المتوقع أن ينمو اقتصاد أفريقيا بوتيرة أسرع من بقية العالم خلال العامين المقبلين في عامي 2023 و2024، وفقًا لتقرير جديد صادر عن مجموعة بنك التنمية الأفريقي بعنوان "أداء الاقتصاد الكلي الأفريقي وآفاقه".من المتوقع أن ينمو ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 4% في المتوسط​​، وهو أعلى من المتوسطات العالمية المتوقعة التي تتراوح بين 2.7% و 3.2%، حسبما قال رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية أديسينا أكينوومي.وفقًا للتقرير، تباطأ متوسط ​​النمو المقدر للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 4.8% في عام 2021 إلى 3.8% في عام 2022. وعلى الرغم من هذا التباطؤ، سجل 53 من أصل 54 دولة في أفريقيا نموًا إيجابيًا.ديناميكية إيجابيةبعد إجراء تحليل للنمو الإقليمي، خلص التقرير إلى أنه على الرغم من مواجهة صدمات اجتماعية واقتصادية عالمية مختلفة، فإن المناطق الخمس في القارة لا تزال قادرة على الصمود. كان النمو في هذه المناطق إيجابياً في عام 2022. على المدى المتوسط، فإنه لديهم آفاق مستقرة.وفقًا للتقرير، من المتوقع أن تحقق أفضل خمسة اقتصادات أفريقية أداءً في فترة ما قبل "كوفيد-19" معدل نمو يزيد عن 5.5% في 2023-2024. هذه هي رواندا (7.9%)، كوت ديفوار (7.1%)، بنين (6.4%)، إثيوبيا (6.0%) وتنزانيا (5.6%).علاوة على ذلك، يجب أن يستعيدوا أماكنهم بين الاقتصادات العشرة الأكثر ديناميكية في العالم. خلال نفس الفترة، من المتوقع أن تسجل دول أفريقية أخرى نموًا يتجاوز 5.5%. هي جمهورية الكونغو الديمقراطية (6.8%)، غامبيا (6.4%)، ليبيا (12.9%)، موزمبيق (6.5%)، النيجر (9.6%)، السنغال (9.4%) وتوغو (6.3%).تعرف على توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في أفريقيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لعام 2024، من خلال رسم تخطيطي يقدمه لكم فريق عمل "سبوتنيك".

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