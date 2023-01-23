https://sputnikarabic.ae/20230123/حكومة-جنوب-كردفان-تعلن-حالة-الطوارئ-لمدة-شهر-بعد-سقوط-4-قتلى-في-أعمال-عنف-بالسودان-1072628959.html
حكومة جنوب كردفان تعلن حالة الطوارئ لمدة شهر بعد سقوط 4 قتلى في أعمال عنف بالسودان
حكومة جنوب كردفان تعلن حالة الطوارئ لمدة شهر بعد سقوط 4 قتلى في أعمال عنف بالسودان
قررت حكومة جنوب كردفان، مساء اليوم الاثنين، إعلان حالة الطوارئ في جميع أرجاء الولاية لمدة شهر. 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T17:57+0000
2023-01-23T17:57+0000
2023-01-23T17:57+0000
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
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وقالت اللجنة، في بيان لها، إن ذلك جاء على "خلفية مقتل أربعة أشخاص وجرح أربعة آخرين صباح اليوم "، مشيرة إلى أنه على إثر ذلك "عقدت لجنة أمن الولاية اجتماعا لمناقشة الأوضاع العامة برئاسة الوالي"، حسب وكالة الأنباء السودانية- سونا.وأوضح الوالي موسى جبر محمود، في تصريح صحفي، أن "حكومة الولاية ظلت تتابع وتعالج الأوضاع العامة التي تنشب من حين لآخر"، مؤكدة أن "حادث اليوم مؤسف ومرير للغاية من ضعاف النفوس".وقال إن "حكومة الولاية لن يهدأ لها بال حتي تستعيد للولاية أمنها واستقرارها ولن تتساهل أو تسامح أحد ظل يرعب ويروع المواطنين الآمنين"، داعيا لجنة الأمن بوضع التدابير وتسخير كافة إمكانياتها لحسم الفوضي والمتفلتين.وشدد الوالي على "جمع السلاح من أيدي المواطنين لتكون فقط للأجهزة النظامية"، مؤكدا أن "إعلان الطوارئ مصحوب بمحاكم الطوارئ بالتنسيق مع الجهاز القضائي".
https://sputnikarabic.ae/20211206/مجلس-السيادة-السوداني-يصدر-بيانا-بعد-مقتل-48-شخصا-بالرصاص-في-دارفور-وكردفان-1053636881.html
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أخبار السودان اليوم, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, العالم العربي
حكومة جنوب كردفان تعلن حالة الطوارئ لمدة شهر بعد سقوط 4 قتلى في أعمال عنف بالسودان
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قررت حكومة جنوب كردفان، مساء اليوم الاثنين، إعلان حالة الطوارئ في جميع أرجاء الولاية لمدة شهر.
وقالت اللجنة، في بيان لها، إن ذلك جاء على "خلفية مقتل أربعة أشخاص وجرح أربعة آخرين صباح اليوم "، مشيرة إلى أنه على إثر ذلك "عقدت لجنة أمن الولاية اجتماعا لمناقشة الأوضاع العامة برئاسة الوالي"، حسب وكالة
الأنباء السودانية- سونا.
وأوضح الوالي موسى جبر محمود، في تصريح صحفي، أن "حكومة الولاية ظلت تتابع وتعالج الأوضاع العامة التي تنشب من حين لآخر"، مؤكدة أن "حادث اليوم مؤسف ومرير للغاية من ضعاف النفوس".
وقال إن "حكومة الولاية لن يهدأ لها بال حتي تستعيد للولاية أمنها واستقرارها ولن تتساهل أو تسامح أحد ظل يرعب ويروع المواطنين الآمنين"، داعيا لجنة الأمن بوضع التدابير وتسخير كافة إمكانياتها لحسم الفوضي والمتفلتين.
وشدد الوالي على "جمع السلاح من أيدي المواطنين لتكون فقط للأجهزة النظامية"، مؤكدا أن "إعلان الطوارئ مصحوب بمحاكم الطوارئ بالتنسيق مع الجهاز القضائي".