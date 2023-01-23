https://sputnikarabic.ae/20230123/خبيرة-تغذية-تحذر-من-مخاطر-اليوسفي-1072594592.html
خبيرة تغذية تحذر من مخاطر اليوسفي
خبيرة تغذية تحذر من مخاطر اليوسفي
حذرت خبيرة تغذية روسية من مخاطر وأضرار الإفراط في تناول اليوسفي على الرغم من احتوائه على عناصر غذائية مهمة. 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T07:14+0000
2023-01-23T07:14+0000
2023-01-23T07:14+0000
مجتمع
الصحة
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وشرحت تاتيانا زاليتوفا، أخصائية التغذية، في مقابلة مع "سبوتنيك"، مخاطر الإكثار من تناول اليوسفي، قائلة: "اليوسفي غني بالعناصر الغذائية، وخاصة فيتامين سي، مثله مثل الفواكه الحمضية الأخرى، يمكن أن يكون عنصرا مهما في نظام غذائي صحي، خاصة خلال موسم البرد. ومع ذلك، فإن الشغف المفرط بهذا المنتج يزيد من مخاطر الحساسية ويضع عبئا إضافيا على جهاز الهضم لطرحه خارج الجسم وعلى الكلى مثلا".موضحة أن هذه الفاكهة من الحمضيات ولها تأثير مزعج على الغشاء المخاطي في المعدة مما يفاقم التهاب المعدة لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة في الجهاز الهضمي.مشيرة إلى أن أفضل كمية للاستهلاك اليومي يجب أن لا تتجاوز 500 غرام، بالإضافة لعدم تناول هذه الحصة من الفاكهة دفعة واحدة.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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الصحة
خبيرة تغذية تحذر من مخاطر اليوسفي
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حذرت خبيرة تغذية روسية من مخاطر وأضرار الإفراط في تناول اليوسفي على الرغم من احتوائه على عناصر غذائية مهمة.
وشرحت تاتيانا زاليتوفا، أخصائية التغذية، في مقابلة مع "سبوتنيك"
، مخاطر الإكثار من تناول اليوسفي، قائلة: "اليوسفي غني بالعناصر الغذائية، وخاصة فيتامين سي، مثله مثل الفواكه الحمضية الأخرى، يمكن أن يكون عنصرا مهما في نظام غذائي صحي، خاصة خلال موسم البرد. ومع ذلك، فإن الشغف المفرط بهذا المنتج يزيد من مخاطر الحساسية ويضع عبئا إضافيا على جهاز الهضم لطرحه خارج الجسم وعلى الكلى مثلا".
وفقا للخبيرة، يجب على الأشخاص الذين يعانون من ضعف وظائف الكلى أن يكونوا حذرين من اليوسفي، ناصحة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل مزمنة في الجهاز الهضمي من عدم تناول هذه الفاكهة بكثرة.
موضحة أن هذه الفاكهة من الحمضيات ولها تأثير مزعج على الغشاء المخاطي في المعدة مما يفاقم التهاب المعدة لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة في الجهاز الهضمي.
كما وتحتوي هذه الفاكهة على الفريكتوز، محذرة الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري واضطرابات التمثيل الغذائي للكربوهيدرات من تناول هذه الفاكهة بإفراط.
مشيرة إلى أن أفضل كمية للاستهلاك اليومي يجب أن لا تتجاوز 500 غرام، بالإضافة لعدم تناول هذه الحصة من الفاكهة دفعة واحدة.