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https://sputnikarabic.ae/20230123/رئيسي-إيران-تتابع-تنفيذ-جميع-الاتفاقات-الموقعة-مع-روسيا-1072631684.html
رئيسي: إيران تتابع تنفيذ جميع الاتفاقات الموقعة مع روسيا
رئيسي: إيران تتابع تنفيذ جميع الاتفاقات الموقعة مع روسيا
أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الاثنين، أن "إيران تتابع التنفيذ الكامل للاتفاقيات مع روسيا"، مشيرا إلى أن "قدرات البلدين بإمكانها أن تكمل بعضها". 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T19:35+0000
2023-01-23T19:35+0000
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وقال رئيسي، خلال استقباله رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، إن "العلاقات الاقتصادية بين طهران وموسكو تشهد نموا مضطردا"، مضيفا أن "البلدين يتمتعان بقدرات متنوعة ومتعددة في مختلف مجالات التجارة والطاقة والترانزيت والشحن والنقل يمكن تفعيلها في مجال تعزيز التعاون"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وتابع الرئيس الإيراني: "قدرات البلدين بإمكانها أن تكمل بعضها بعضا، وتوظيفها بالإمكان أن يحقق مصالح البلدين وأيضا المصالح الإقليمية".من جانبه، اعتبر رئيس مجلس الدوما الروسي، مواقف رئيسي بشأن تعزيز العلاقات الإقليمية والجوار بأنها تسهل توسيع التعاون بين البلدين، مؤكدا أن "روسيا لديها أيضا نفس هذا النهج والرأي حول رفع مستوى التعاطي مع إيران وأن أجندتنا قائمة على إرادة قادة البلدين وبذل الجهود من أجل توسيع التعاون المتواصل".وكان رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني)، محمد باقر قاليباف، بحث بالعاصمة طهران مع رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، تعزيز العلاقات بين البلدين، وتوسيعها لتشمل عدة مجالات بينها الغاز والنفط.وقال قاليباف، في مؤتمر صحفي، إنه "بحثنا مع رئيس مجلس الدوما الروسي التعاون بين البلدين في مجالات الغاز والنفط، بالإضافة إلى التعاون المصرفي والمالي واستخدام عملتي البلدين في التبادل التجاري بينهما".وأكد قاليباف أن "العقوبات الغربية الظالمة ضد إيران وروسيا أكبر تهديد يواجه البلدين حاليا".وكان الرئيسان، الروسي فلاديمير بوتين، والإيراني إبراهيم رئيسي، بحثا خلال اتصال هاتفي، الخميس الماضي، العلاقات الثنائية بين البلدين، بما في ذلك التعاون الثنائي في قطاعي الطاقة والنقل.وخلال اليوم ذاته، استقبل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما، ليونيد سلوتسكي، حيث ناقش الطرفان تنفيذ الاتفاقات التي توصلت إليها طهران وموسكو في مختلف المجالات"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم

رئيسي: إيران تتابع تنفيذ جميع الاتفاقات الموقعة مع روسيا

19:35 GMT 23.01.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
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أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الاثنين، أن "إيران تتابع التنفيذ الكامل للاتفاقيات مع روسيا"، مشيرا إلى أن "قدرات البلدين بإمكانها أن تكمل بعضها".
وقال رئيسي، خلال استقباله رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، إن "العلاقات الاقتصادية بين طهران وموسكو تشهد نموا مضطردا"، مضيفا أن "البلدين يتمتعان بقدرات متنوعة ومتعددة في مختلف مجالات التجارة والطاقة والترانزيت والشحن والنقل يمكن تفعيلها في مجال تعزيز التعاون"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
وتابع الرئيس الإيراني: "قدرات البلدين بإمكانها أن تكمل بعضها بعضا، وتوظيفها بالإمكان أن يحقق مصالح البلدين وأيضا المصالح الإقليمية".
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من جانبه، اعتبر رئيس مجلس الدوما الروسي، مواقف رئيسي بشأن تعزيز العلاقات الإقليمية والجوار بأنها تسهل توسيع التعاون بين البلدين، مؤكدا أن "روسيا لديها أيضا نفس هذا النهج والرأي حول رفع مستوى التعاطي مع إيران وأن أجندتنا قائمة على إرادة قادة البلدين وبذل الجهود من أجل توسيع التعاون المتواصل".
وكان رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني)، محمد باقر قاليباف، بحث بالعاصمة طهران مع رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، تعزيز العلاقات بين البلدين، وتوسيعها لتشمل عدة مجالات بينها الغاز والنفط.

وقال قاليباف، في مؤتمر صحفي، إنه "بحثنا مع رئيس مجلس الدوما الروسي التعاون بين البلدين في مجالات الغاز والنفط، بالإضافة إلى التعاون المصرفي والمالي واستخدام عملتي البلدين في التبادل التجاري بينهما".

وأكد قاليباف أن "العقوبات الغربية الظالمة ضد إيران وروسيا أكبر تهديد يواجه البلدين حاليا".
وكان الرئيسان، الروسي فلاديمير بوتين، والإيراني إبراهيم رئيسي، بحثا خلال اتصال هاتفي، الخميس الماضي، العلاقات الثنائية بين البلدين، بما في ذلك التعاون الثنائي في قطاعي الطاقة والنقل.

وخلال اليوم ذاته، استقبل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما، ليونيد سلوتسكي، حيث ناقش الطرفان تنفيذ الاتفاقات التي توصلت إليها طهران وموسكو في مختلف المجالات"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).
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