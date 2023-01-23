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رئيس أركان الجيش الجزائري في زيارة رسمية إلى فرنسا
رئيس أركان الجيش الجزائري في زيارة رسمية إلى فرنسا
بدأ رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، اليوم الاثنين، زيارة رسمية إلى دولة فرنسا. 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T10:37+0000
2023-01-23T10:37+0000
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وذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية أن زيارة شنقريحة إلى فرنسا جاءت بدعوة من الفريق أول، تيري برخارد، رئيس أركان الجيوش الفرنسية.وتأتي الزيارة في إطار المساعي لتعزيز التعاون بين الجيش الجزائري والجيوش الفرنسية، حيث ستمكن الزيارة الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.وأعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية، في منتصف يناير/ كانون الثاني الجاري، أن الرئيس عبد المجيد تبون سيزور فرنسا في مايو/ أيار المقبل.جاء في بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون "تلقى مكالمة هاتفية من رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، تبادلا فيها التهاني، بمناسبة السنة الميلادية الجديدة، متمنيين للشعبين دوام التقدم والازدهار".كما تناول الرئيسان، بحسب البيان، "قضايا تهم العلاقات الثنائية، وتطرقا إلى زيارة الدولة، التي سيؤديها رئيس الجمهورية إلى فرنسا، حيث اتفقا على أن تكون خلال شهر مايو المقبل".كان الرئيسان تبون وماكرون قد وقّعا، أواخر أغسطس/آب الماضي، في ختام زيارة قام بها الرئيس الفرنسي للجزائر، إعلانًا مشتركًا "من أجل شراكة متجددة" بين البلدين.
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العالم العربي, الجزائر
العالم العربي, الجزائر

رئيس أركان الجيش الجزائري في زيارة رسمية إلى فرنسا

10:37 GMT 23.01.2023
© Photo / Sputnik via le Ministère Algérien de la Défense Nationaleرئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة
رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
© Photo / Sputnik via le Ministère Algérien de la Défense Nationale
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بدأ رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، اليوم الاثنين، زيارة رسمية إلى دولة فرنسا.
وذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية أن زيارة شنقريحة إلى فرنسا جاءت بدعوة من الفريق أول، تيري برخارد، رئيس أركان الجيوش الفرنسية.
وتأتي الزيارة في إطار المساعي لتعزيز التعاون بين الجيش الجزائري والجيوش الفرنسية، حيث ستمكن الزيارة الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.
وأعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية، في منتصف يناير/ كانون الثاني الجاري، أن الرئيس عبد المجيد تبون سيزور فرنسا في مايو/ أيار المقبل.
جاء في بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون "تلقى مكالمة هاتفية من رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، تبادلا فيها التهاني، بمناسبة السنة الميلادية الجديدة، متمنيين للشعبين دوام التقدم والازدهار".

كما تناول الرئيسان، بحسب البيان، "قضايا تهم العلاقات الثنائية، وتطرقا إلى زيارة الدولة، التي سيؤديها رئيس الجمهورية إلى فرنسا، حيث اتفقا على أن تكون خلال شهر مايو المقبل".

كان الرئيسان تبون وماكرون قد وقّعا، أواخر أغسطس/آب الماضي، في ختام زيارة قام بها الرئيس الفرنسي للجزائر، إعلانًا مشتركًا "من أجل شراكة متجددة" بين البلدين.
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