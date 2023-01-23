https://sputnikarabic.ae/20230123/رئيس-مجلس-النواب-الأمريكي-كيفن-مكارثي-يعتزم-زيارة-تايوان-1072616099.html

رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي يعتزم زيارة تايوان

رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي يعتزم زيارة تايوان

يعتزم رئيس مجلس النواب الأمريكي المنتخب حديثا، كيفن مكارثي، زيارة تايوان خلال الربيع المقبل، حسبما أفادت وكالة أنباء "بانشبول"، اليوم الاثنين، نقلا عن مسؤول... 23.01.2023, سبوتنيك عربي

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سبوتنيك. وأوضحت الوكالة أن البنتاغون في المراحل الأولى من التخطيط للرحلة، وسط إعطاء الجمهوريين الأولوية لمواجهة الصين.وفي وقت سابق، انتقدت الصين الصياغة الخاصة بالبيان المشترك الصادر عن أمريكا واليابان، عقب اجتماع اللجنة ‏الاستشارية الأمنية الأمريكية اليابانية، مؤكدةَ أنه ينم عن "عقلية محصلتها صفر في الحرب الباردة، ‏ويحتوي على تشهير وهجمات لا أساس لها على بكين".‏وتابع: "تدّعي أمريكا واليابان أنهما تدافعان عن منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة، لكن ما تفعلانه هو إقامة كتل إقصائية مختلفة لخلق الانقسام والمواجهة، كما تزعمان أنهما يدعمان النظام الدولي القائم على القواعد، لكن ما تفعلانه هو الدوس على القانون الدولي والمعايير الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية والتدخل الصارخ في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وأردف مشددًا: "ما يفعلوه يشكل تحديا حقيقيا للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة".وتصاعد التوتر بشأن تايوان بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكية السابقة، نانسي بيلوسي الجزيرة في أوائل أغسطس/ آب، وأدانت بكين رحلة بيلوسي التي اعتبرتها بادرة دعم للانفصالية.وأطلقت الصين تدريبات عسكرية واسعة النطاق في محيط الجزيرة، فيما أرسلت العديد من الدول، من بينها فرنسا والولايات المتحدة واليابان ودول أخرى، وفودها إلى الجزيرة مما زاد التوترات في مضيق تايوان.

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