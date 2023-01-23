https://sputnikarabic.ae/20230123/روسيا-تدين-حرق-القرآن-من-قبل-المتطرفين-في-ستوكهولم-وتدعو-إلى-اتخاذ-إجراءات-1072626141.html
روسيا تدين حرق القرآن من قبل المتطرفين في ستوكهولم وتدعو إلى اتخاذ إجراءات
روسيا تدين حرق القرآن من قبل المتطرفين في ستوكهولم وتدعو إلى اتخاذ إجراءات
أعلن الممثل الخاص لوزارة الخارجية الروسية للتعاون في مجال احترام الحق في حرية الدين، غينادي أسكالدوفيتش، اليوم الاثنين، أن موسكو تدين وترفض حرق القرآن من قبل... 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T16:26+0000
2023-01-23T16:26+0000
2023-01-23T16:26+0000
روسيا
الخارجية الروسية
السويد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/02/1070777896_0:489:1365:1257_1920x0_80_0_0_30bffbcb676968c8580b682122604b8f.jpg
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان على موقع الخارجية : "ندين ونرفض مثل هذه الأعمال الإجرامية. وندعو إلى اتخاذ إجراءات ضد المتطرفين".وأضاف أسكالدوفيتش: "لقد شهدنا كيف، أن الفجور والتساهل السياسي، المغطى بكلمات معسولة حول" حرية الكلام والتعبير"، يفضي إلى إثارة الكراهية بين الأديان، وإهانة مشاعر المؤمنين المسلمين هذه المرة".يذكر أن زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، قام يوم السبت الماضي، بحرق نسخة من المصحف قرب السفارة التركية بستوكهولم، وسط حماية مشددة من الشرطة.وأثار هذا العمل إدانة العديد من الدول العربية والإسلامية في مقدمتها تركيا والكويت ومصر والإمارات.
https://sputnikarabic.ae/20230121/وزير-خارجية-السويد-يعلق-على-حرق-المصحف-بلادنا-تتمتع-بحرية-تعبير-كبيرة-1072553928.html
السويد
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/02/1070777896_0:361:1365:1385_1920x0_80_0_0_12c07026af7d13dbddfa23468581075d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الخارجية الروسية, السويد
روسيا, الخارجية الروسية, السويد
روسيا تدين حرق القرآن من قبل المتطرفين في ستوكهولم وتدعو إلى اتخاذ إجراءات
تابعنا عبر
أعلن الممثل الخاص لوزارة الخارجية الروسية للتعاون في مجال احترام الحق في حرية الدين، غينادي أسكالدوفيتش، اليوم الاثنين، أن موسكو تدين وترفض حرق القرآن من قبل المتطرفين في ستوكهولم، وتدعو إلى اتخاذ إجراءات ضد المتشددين.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان على موقع الخارجية : "ندين ونرفض مثل هذه الأعمال الإجرامية. وندعو إلى اتخاذ إجراءات ضد المتطرفين".
وأضاف أسكالدوفيتش: "لقد شهدنا كيف، أن الفجور والتساهل السياسي، المغطى بكلمات معسولة حول" حرية الكلام والتعبير"، يفضي إلى إثارة الكراهية بين الأديان، وإهانة مشاعر المؤمنين المسلمين
هذه المرة".
يذكر أن زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، قام يوم السبت الماضي، بحرق نسخة من المصحف
قرب السفارة التركية بستوكهولم، وسط حماية مشددة من الشرطة.
وأثار هذا العمل إدانة العديد من الدول العربية والإسلامية في مقدمتها تركيا والكويت ومصر والإمارات.