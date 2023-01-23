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https://sputnikarabic.ae/20230123/روسيا-تدين-حرق-القرآن-من-قبل-المتطرفين-في-ستوكهولم-وتدعو-إلى-اتخاذ-إجراءات-1072626141.html
روسيا تدين حرق القرآن من قبل المتطرفين في ستوكهولم وتدعو إلى اتخاذ إجراءات
روسيا تدين حرق القرآن من قبل المتطرفين في ستوكهولم وتدعو إلى اتخاذ إجراءات
أعلن الممثل الخاص لوزارة الخارجية الروسية للتعاون في مجال احترام الحق في حرية الدين، غينادي أسكالدوفيتش، اليوم الاثنين، أن موسكو تدين وترفض حرق القرآن من قبل... 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T16:26+0000
2023-01-23T16:26+0000
روسيا
الخارجية الروسية
السويد
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان على موقع الخارجية : "ندين ونرفض مثل هذه الأعمال الإجرامية. وندعو إلى اتخاذ إجراءات ضد المتطرفين".وأضاف أسكالدوفيتش: "لقد شهدنا كيف، أن الفجور والتساهل السياسي، المغطى بكلمات معسولة حول" حرية الكلام والتعبير"، يفضي إلى إثارة الكراهية بين الأديان، وإهانة مشاعر المؤمنين المسلمين هذه المرة".يذكر أن زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، قام يوم السبت الماضي، بحرق نسخة من المصحف قرب السفارة التركية بستوكهولم، وسط حماية مشددة من الشرطة.وأثار هذا العمل إدانة العديد من الدول العربية والإسلامية في مقدمتها تركيا والكويت ومصر والإمارات.
https://sputnikarabic.ae/20230121/وزير-خارجية-السويد-يعلق-على-حرق-المصحف-بلادنا-تتمتع-بحرية-تعبير-كبيرة-1072553928.html
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روسيا, الخارجية الروسية, السويد
روسيا, الخارجية الروسية, السويد

روسيا تدين حرق القرآن من قبل المتطرفين في ستوكهولم وتدعو إلى اتخاذ إجراءات

16:26 GMT 23.01.2023
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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أعلن الممثل الخاص لوزارة الخارجية الروسية للتعاون في مجال احترام الحق في حرية الدين، غينادي أسكالدوفيتش، اليوم الاثنين، أن موسكو تدين وترفض حرق القرآن من قبل المتطرفين في ستوكهولم، وتدعو إلى اتخاذ إجراءات ضد المتشددين.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان على موقع الخارجية : "ندين ونرفض مثل هذه الأعمال الإجرامية. وندعو إلى اتخاذ إجراءات ضد المتطرفين".
وأضاف أسكالدوفيتش: "لقد شهدنا كيف، أن الفجور والتساهل السياسي، المغطى بكلمات معسولة حول" حرية الكلام والتعبير"، يفضي إلى إثارة الكراهية بين الأديان، وإهانة مشاعر المؤمنين المسلمين هذه المرة".
يذكر أن زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، قام يوم السبت الماضي، بحرق نسخة من المصحف قرب السفارة التركية بستوكهولم، وسط حماية مشددة من الشرطة.
وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2023
وزير خارجية السويد يعلق على "حرق المصحف": بلادنا تتمتع بحرية تعبير كبيرة
21 يناير, 18:35 GMT
وأثار هذا العمل إدانة العديد من الدول العربية والإسلامية في مقدمتها تركيا والكويت ومصر والإمارات.
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