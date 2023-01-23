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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230123/روغوزين-قوات-دونيتسك-استولوا-على-محطات-اتصالات-أوكرانية-تعمل-بنظام-ستارلينك--1072592332.html
روغوزين: قوات دونيتسك استولوا على محطات اتصالات أوكرانية تعمل بنظام "ستارلينك"
روغوزين: قوات دونيتسك استولوا على محطات اتصالات أوكرانية تعمل بنظام "ستارلينك"
قال الرئيس السابق لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، دميتري روغوزين، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن جنودا من جمهورية دونيتسك الشعبية تمكنوا من الاستيلاء... 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T01:01+0000
2023-01-24T12:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
دميتري روغوزين
أخبار أوكرانيا
إيلون ماسك
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وقال روغوزين لوكالة "سبوتنيك"، "الاتصالات الفضائية موضوع خاص. نحن نعرف ما هي الفائدة منها.. والأضرار التي جلبتها لنا أنظمة الاتصالات الفضائية ستارلينك التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، بالمناسبة استطعنا الاستيلاء على محطة".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.هذا وأفادت يوم الأحد وزارة الدفاع الروسية بمقتل نحو 295 من العسكريين الأوكرانيين بعمليات للقوات الروسية في مناطق متفرقة خلال الساعات الـ 24 الماضية، مؤكدة إسقاط وسائل الدفاع الجوي الروسية مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأوكرانية من طراز سو-25 بالقرب من قرية أنتونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما تم تدمير 9 طائرات مسيرة في مواقع متفرقة بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومنطقتي زابوروجيه وخيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20230123/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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دميتري روغوزين, أخبار أوكرانيا, إيلون ماسك
دميتري روغوزين, أخبار أوكرانيا, إيلون ماسك

روغوزين: قوات دونيتسك استولوا على محطات اتصالات أوكرانية تعمل بنظام "ستارلينك"

01:01 GMT 23.01.2023 (تم التحديث: 12:15 GMT 24.01.2023)
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس السابق لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، دميتري روغوزين
الرئيس السابق لوكالة الفضاء الروسية روسكوسموس، دميتري روغوزين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev
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قال الرئيس السابق لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، دميتري روغوزين، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن جنودا من جمهورية دونيتسك الشعبية تمكنوا من الاستيلاء على محطات اتصالات يستخدمها الجيش الأوكراني تعمل بنظام الاتصالات عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" التابع للمياردير الأمريكي إيلون ماسك.
وقال روغوزين لوكالة "سبوتنيك"، "الاتصالات الفضائية موضوع خاص. نحن نعرف ما هي الفائدة منها.. والأضرار التي جلبتها لنا أنظمة الاتصالات الفضائية ستارلينك التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، بالمناسبة استطعنا الاستيلاء على محطة".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
أمس, 15:01 GMT
هذا وأفادت يوم الأحد وزارة الدفاع الروسية بمقتل نحو 295 من العسكريين الأوكرانيين بعمليات للقوات الروسية في مناطق متفرقة خلال الساعات الـ 24 الماضية، مؤكدة إسقاط وسائل الدفاع الجوي الروسية مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأوكرانية من طراز سو-25 بالقرب من قرية أنتونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
كما تم تدمير 9 طائرات مسيرة في مواقع متفرقة بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومنطقتي زابوروجيه وخيرسون.
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