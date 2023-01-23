https://sputnikarabic.ae/20230123/روغوزين-مقاتلو-دونيتسك-يستولون-على-محطات-اتصالات-أوكرانية-تعمل-بنظام-ستارلينك--1072592332.html
روغوزين: مقاتلو دونيتسك استولوا على محطات اتصالات أوكرانية تعمل بنظام "ستارلينك"
روغوزين: مقاتلو دونيتسك استولوا على محطات اتصالات أوكرانية تعمل بنظام "ستارلينك"
قال الرئيس السابق لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، دميتري روغوزين، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن جنودا من جمهورية دونيتسك الشعبية تمكنوا من الاستيلاء... 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T01:01+0000
2023-01-23T01:01+0000
2023-01-23T01:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
دميتري روغوزين
أخبار أوكرانيا
إيلون ماسك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/19/1069439539_0:154:3093:1893_1920x0_80_0_0_fd4e076ce14030523b7d6c8d6388ebae.jpg
وقال روغوزين لوكالة "سبوتنيك"، "الاتصالات الفضائية موضوع خاص. نحن نعرف ما هي الفائدة منها.. والأضرار التي جلبتها لنا أنظمة الاتصالات الفضائية ستارلينك التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، بالمناسبة استطعنا الاستيلاء على محطة".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.هذا وأفادت يوم الأحد وزارة الدفاع الروسية بمقتل نحو 295 من العسكريين الأوكرانيين بعمليات للقوات الروسية في مناطق متفرقة خلال الساعات الـ 24 الماضية، مؤكدة إسقاط وسائل الدفاع الجوي الروسية مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأوكرانية من طراز سو-25 بالقرب من قرية أنتونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما تم تدمير 9 طائرات مسيرة في مواقع متفرقة بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومنطقتي زابوروجيه وخيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20230120/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/19/1069439539_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_b680ca7d63e0279afc36160b62a44812.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
دميتري روغوزين, أخبار أوكرانيا, إيلون ماسك
دميتري روغوزين, أخبار أوكرانيا, إيلون ماسك
روغوزين: مقاتلو دونيتسك استولوا على محطات اتصالات أوكرانية تعمل بنظام "ستارلينك"
01:01 GMT 23.01.2023 (تم التحديث: 01:29 GMT 23.01.2023) تابعنا عبر
قال الرئيس السابق لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، دميتري روغوزين، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن جنودا من جمهورية دونيتسك الشعبية تمكنوا من الاستيلاء على محطات اتصالات يستخدمها الجيش الأوكراني تعمل بنظام الاتصالات عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" التابع للمياردير الأمريكي إيلون ماسك.
وقال روغوزين لوكالة "سبوتنيك"، "الاتصالات الفضائية موضوع خاص. نحن نعرف ما هي الفائدة منها
.. والأضرار التي جلبتها لنا أنظمة الاتصالات الفضائية ستارلينك التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، بالمناسبة استطعنا الاستيلاء على محطة".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.
هذا وأفادت يوم الأحد وزارة الدفاع الروسية بمقتل نحو 295 من العسكريين الأوكرانيين بعمليات للقوات الروسية في مناطق متفرقة خلال الساعات الـ 24 الماضية، مؤكدة إسقاط وسائل الدفاع الجوي الروسية مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأوكرانية من طراز سو-25 بالقرب من قرية أنتونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
كما تم تدمير 9 طائرات مسيرة في مواقع متفرقة بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومنطقتي زابوروجيه وخيرسون.