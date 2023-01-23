https://sputnikarabic.ae/20230123/روغوزين-يكشف-عن-تزويد-القوات-المسلحة-الروسية-بأجهزة-اتصال-جديدة-1072597487.html
روغوزين يكشف عن تزويد القوات المسلحة الروسية بأجهزة اتصال جديدة
روغوزين يكشف عن تزويد القوات المسلحة الروسية بأجهزة اتصال جديدة
كشف المدير السابق لشركة وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، دميتري روغوزين، أنه تم تسليم محطات اتصال أقمار صناعية لقوات المدفعية في جمهورية دونتيسك الشعبية، حيث... 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T07:59+0000
2023-01-23T07:59+0000
2023-01-23T08:00+0000
روسيا
رصد عسكري
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وقال روغوزين خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "أرى أن الاتصالات يجب أن تتوافر للقوات المسلحة بالطبع، لقد تم ابتكار أول مجموعات مدمجة للاتصالات وتم تسليمها بالفعل إلى أحد ألوية المدفعية وقد أظهروا نتائج جيدة". وفقًا له، يجب تحسين الخوارزميات لتكون قابلة للتطبيق بشكل كامل على طول الخط الأمامي حتى عندما يتم محاولة القضاء على قنوات الاتصال بواسطة الحرب الإلكترونية للعدو". وفي الوقت نفسه، لم يقدم روغوزين تفاصيل حول المنتج الجديد، موضحًا أنه بخلاف ذلك سيكون من الأسهل على العدو إيجاد طرق لتشويش إشارات الراديو.
https://sputnikarabic.ae/20230123/روغوزين-مقاتلو-دونيتسك-يستولون-على-محطات-اتصالات-أوكرانية-تعمل-بنظام-ستارلينك--1072592332.html
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روسيا, رصد عسكري
روغوزين يكشف عن تزويد القوات المسلحة الروسية بأجهزة اتصال جديدة
07:59 GMT 23.01.2023 (تم التحديث: 08:00 GMT 23.01.2023) تابعنا عبر
كشف المدير السابق لشركة وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، دميتري روغوزين، أنه تم تسليم محطات اتصال أقمار صناعية لقوات المدفعية في جمهورية دونتيسك الشعبية، حيث يتم اختبارها وتظهر نتائج جيدة.
وقال روغوزين خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "أرى أن الاتصالات يجب أن تتوافر للقوات المسلحة بالطبع، لقد تم ابتكار أول مجموعات مدمجة للاتصالات وتم تسليمها بالفعل إلى أحد ألوية المدفعية وقد أظهروا نتائج جيدة".
وأوضح روغوزين أن مجمعات الاتصالات الفضائية العسكرية تم إنشاؤها على أساس الحلول المدنية التي تقدمها الشركات الروسية بالفعل.
وفقًا له، يجب تحسين الخوارزميات لتكون قابلة للتطبيق بشكل كامل على طول الخط الأمامي حتى عندما يتم محاولة القضاء على قنوات الاتصال بواسطة الحرب الإلكترونية للعدو".
وفي الوقت نفسه، لم يقدم روغوزين تفاصيل حول المنتج الجديد، موضحًا أنه بخلاف ذلك سيكون من الأسهل على العدو إيجاد طرق لتشويش إشارات الراديو.