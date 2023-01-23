عربي
https://sputnikarabic.ae/20230123/روغوزين-يكشف-عن-تزويد-القوات-المسلحة-الروسية-بأجهزة-اتصال-جديدة-1072597487.html
روغوزين يكشف عن تزويد القوات المسلحة الروسية بأجهزة اتصال جديدة
روغوزين يكشف عن تزويد القوات المسلحة الروسية بأجهزة اتصال جديدة
كشف المدير السابق لشركة وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، دميتري روغوزين، أنه تم تسليم محطات اتصال أقمار صناعية لقوات المدفعية في جمهورية دونتيسك الشعبية، حيث... 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T07:59+0000
2023-01-23T08:00+0000
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101398/71/1013987126_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_bf6578a9d22f2cd4327be96c10bec4d3.jpg
وقال روغوزين خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "أرى أن الاتصالات يجب أن تتوافر للقوات المسلحة بالطبع، لقد تم ابتكار أول مجموعات مدمجة للاتصالات وتم تسليمها بالفعل إلى أحد ألوية المدفعية وقد أظهروا نتائج جيدة". وفقًا له، يجب تحسين الخوارزميات لتكون قابلة للتطبيق بشكل كامل على طول الخط الأمامي حتى عندما يتم محاولة القضاء على قنوات الاتصال بواسطة الحرب الإلكترونية للعدو". وفي الوقت نفسه، لم يقدم روغوزين تفاصيل حول المنتج الجديد، موضحًا أنه بخلاف ذلك سيكون من الأسهل على العدو إيجاد طرق لتشويش إشارات الراديو.
https://sputnikarabic.ae/20230123/روغوزين-مقاتلو-دونيتسك-يستولون-على-محطات-اتصالات-أوكرانية-تعمل-بنظام-ستارلينك--1072592332.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101398/71/1013987126_178:0:2907:2047_1920x0_80_0_0_cf8c3cafc70fefab545dec98f400a4b5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

روغوزين يكشف عن تزويد القوات المسلحة الروسية بأجهزة اتصال جديدة

07:59 GMT 23.01.2023 (تم التحديث: 08:00 GMT 23.01.2023)
© Sputnik . Sergey Mamontov / الانتقال إلى بنك الصوردميتري روغوزين يتفقد منتجات معهد أبحاث الهندسة الميكانيكية الدقيقة
دميتري روغوزين يتفقد منتجات معهد أبحاث الهندسة الميكانيكية الدقيقة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
© Sputnik . Sergey Mamontov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
كشف المدير السابق لشركة وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، دميتري روغوزين، أنه تم تسليم محطات اتصال أقمار صناعية لقوات المدفعية في جمهورية دونتيسك الشعبية، حيث يتم اختبارها وتظهر نتائج جيدة.
وقال روغوزين خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "أرى أن الاتصالات يجب أن تتوافر للقوات المسلحة بالطبع، لقد تم ابتكار أول مجموعات مدمجة للاتصالات وتم تسليمها بالفعل إلى أحد ألوية المدفعية وقد أظهروا نتائج جيدة".
وأوضح روغوزين أن مجمعات الاتصالات الفضائية العسكرية تم إنشاؤها على أساس الحلول المدنية التي تقدمها الشركات الروسية بالفعل.
وفقًا له، يجب تحسين الخوارزميات لتكون قابلة للتطبيق بشكل كامل على طول الخط الأمامي حتى عندما يتم محاولة القضاء على قنوات الاتصال بواسطة الحرب الإلكترونية للعدو".
الرئيس السابق لوكالة الفضاء الروسية روسكوسموس، دميتري روغوزين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روغوزين: مقاتلو دونيتسك استولوا على محطات اتصالات أوكرانية تعمل بنظام "ستارلينك"
01:01 GMT
وفي الوقت نفسه، لم يقدم روغوزين تفاصيل حول المنتج الجديد، موضحًا أنه بخلاف ذلك سيكون من الأسهل على العدو إيجاد طرق لتشويش إشارات الراديو.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:29 GMTБоевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20 يناير, 14:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала