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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230123/روغوزين-ينفي-الأخبار-المتداولة-عن-ارتباط-بيانات-الهواتف-بلحظات-استهدافه-1072602509.html
روغوزين ينفي الأخبار المتداولة عن ارتباط بيانات الهواتف بلحظات استهدافه
روغوزين ينفي الأخبار المتداولة عن ارتباط بيانات الهواتف بلحظات استهدافه
نفى المدير السابق لشركة وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، دميتري روغوزين، الرواية المتعلقة بارتباط بيانات الهواتف مع حادثة استهدافه في فندق في جمهورية دونيتسك... 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T08:51+0000
2023-01-23T08:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال روغوزين لوكالة "سبوتنيك": "هذا النوع من العمليات التي تم تنفيذها ضد مجموعتنا كان مخطط له جيدًا وقرأت الكثير من الأخبار والأنباء وأريد القول إن الإصدار المتعلق ببيانات الهواتف غير صحيح".وأضاف روغوزين: "إنه كذب لأننا أشخاص ذوو خبرة ولا نستخدم أبدًا أي أرقام وهواتف خلال التنقلات والمهمات".وأصيب قائد مجموعة المستشارين العسكريين "الذئاب القيصرية"والمدير السابق لوكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، حيث لقي شخصان مصرعهما، وأصيب عدد من الأشخاص المرافقين لروغوزين، من بينهم رئيس الحكومة في جمهورية دونيتسك الشعبية فيتالي خوتسينكو، وموظفو الفندق.
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روسيا

روغوزين ينفي الأخبار المتداولة عن ارتباط بيانات الهواتف بلحظات استهدافه

08:51 GMT 23.01.2023
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إنزال الغواصة النووية الحديثة قازان من الجيل الرابع إلى الماء من مصنع سيفماش - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
© Sputnik . Sergey Mamontov
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نفى المدير السابق لشركة وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، دميتري روغوزين، الرواية المتعلقة بارتباط بيانات الهواتف مع حادثة استهدافه في فندق في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقال روغوزين لوكالة "سبوتنيك": "هذا النوع من العمليات التي تم تنفيذها ضد مجموعتنا كان مخطط له جيدًا وقرأت الكثير من الأخبار والأنباء وأريد القول إن الإصدار المتعلق ببيانات الهواتف غير صحيح".
وأضاف روغوزين: "إنه كذب لأننا أشخاص ذوو خبرة ولا نستخدم أبدًا أي أرقام وهواتف خلال التنقلات والمهمات".
وأصيب قائد مجموعة المستشارين العسكريين "الذئاب القيصرية"والمدير السابق لوكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، حيث لقي شخصان مصرعهما، وأصيب عدد من الأشخاص المرافقين لروغوزين، من بينهم رئيس الحكومة في جمهورية دونيتسك الشعبية فيتالي خوتسينكو، وموظفو الفندق.
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