https://sputnikarabic.ae/20230123/ريابكوف-حول-إمكانية-تزويد-كييف-بصواريخ-أتاكمز-التصعيد-مسار-خطير-ويمكن-أن-تكون-له-عواقب-غير-متوقعة-1072594515.html
ريابكوف حول إمكانية تزويد كييف بصواريخ أتاكمز: التصعيد مسار خطير ويمكن أن تكون له عواقب غير متوقعة
ريابكوف حول إمكانية تزويد كييف بصواريخ أتاكمز: التصعيد مسار خطير ويمكن أن تكون له عواقب غير متوقعة
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الإثنين، أن التصريحات الأمريكية حول إمكانية تزويد كييف بصواريخ أتاكمز ما هي إلا عنصر من عناصر الحرب... 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T07:02+0000
2023-01-23T07:02+0000
2023-01-23T07:27+0000
روسيا
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وقال ريابكوف للصحفيين: "إنه عنصر من عناصر الحرب النفسية".وأضاف ريابكوف: "التصعيد مسار خطير، ويمكن أن تكون العواقب غير متوقعة ولم يتم استقبال إشاراتنا، ويواصل خصوم روسيا رفع المخاطر، لكن أهداف العملية العسكرية الخاصة ستتحقق على أي حال، وكل هذه المعدات العسكرية القادمة من مصادر مختلفة سيتم سحقها حرفيًا".وعززت الدول الغربية دعمها العسكري لأوكرانيا بعد أن بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة هناك في 24 فبراير/ شباط 2022. في أبريل/ نيسان 2022، أرسلت موسكو مذكرة إلى الدول الأعضاء في الناتو تدين مساعداتها العسكرية لكييف بعد أن بدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
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روسيا
ريابكوف حول إمكانية تزويد كييف بصواريخ أتاكمز: التصعيد مسار خطير ويمكن أن تكون له عواقب غير متوقعة
07:02 GMT 23.01.2023 (تم التحديث: 07:27 GMT 23.01.2023) تابعنا عبر
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الإثنين، أن التصريحات الأمريكية حول إمكانية تزويد كييف بصواريخ أتاكمز ما هي إلا عنصر من عناصر الحرب النفسية.
وقال ريابكوف للصحفيين: "إنه عنصر من عناصر الحرب النفسية".
وأضاف ريابكوف: "التصعيد مسار خطير، ويمكن أن تكون العواقب غير متوقعة ولم يتم استقبال إشاراتنا، ويواصل خصوم روسيا رفع المخاطر، لكن أهداف العملية العسكرية الخاصة ستتحقق على أي حال، وكل هذه المعدات العسكرية القادمة من مصادر مختلفة سيتم سحقها حرفيًا".
وعززت
الدول الغربية دعمها العسكري لأوكرانيا بعد أن بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة هناك في 24 فبراير/ شباط 2022. في أبريل/ نيسان 2022، أرسلت موسكو مذكرة إلى الدول الأعضاء في الناتو تدين مساعداتها العسكرية لكييف بعد أن بدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا.