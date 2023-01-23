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https://sputnikarabic.ae/20230123/سفينة-حربية-تصل-إلى-الجزائر-بالتزامن-مع-زيارة-رئيسة-وزراء-إيطاليا-لبحث-ملف-الطاقة-صور-1072605197.html
سفينة حربية تصل إلى الجزائر بالتزامن مع زيارة رئيسة وزراء إيطاليا لبحث "ملف الطاقة"... صور
سفينة حربية تصل إلى الجزائر بالتزامن مع زيارة رئيسة وزراء إيطاليا لبحث "ملف الطاقة"... صور
رست الفرقاطة الحربية "كارابينيار 593 إف" في ميناء الجزائر، بالتزامن مع زيارة تقوم بها رئيسة الوزراء الإيطالية إلى البلاد بهدف بحث "ملف الطاقة". 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T09:50+0000
2023-01-23T09:50+0000
رصد عسكري
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ووصلت الفرقاطة الإيطالية "كارابينيار 593 إف" إلى ميناء الجزائر، أمس الأحد، في زيارة تستمر لمدة أربعة أيام.وبحسب صحيفة "الجزائر الآن"، تأتي زيارة الفرقاطة العسكرية "كارابينيار 593 إف" في إطار التعاون العسكري الثنائي الجزائري- الإيطالي.وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إن زيارة ميلوني تعكس "متانة العلاقات التاريخية بين الجزائر وإيطاليا والإرادة المشتركة في تطوير التعاون الثنائي أكثر فأكثر".وأشارت إلى أن زيارة ميلوني هي الأولى إلى الخارج منذ توليها رئاسة وزراء إيطاليا، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والزيارة الثالثة لرئيس وزراء إيطالي إلى الجزائر في ظرف سنة واحدة.ولفتت إلى أن الديناميكية الجديدة في العلاقات بين الجزائر وإيطاليا تأتي بعد زيارة أجراها الرئيس عبد المجيد تبون إلى روما في مايو/أيار 2022، بعد أخرى أجراها نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا إلى الجزائر في نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
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رصد عسكري, العالم العربي
رصد عسكري, العالم العربي

سفينة حربية تصل إلى الجزائر بالتزامن مع زيارة رئيسة وزراء إيطاليا لبحث "ملف الطاقة"... صور

09:50 GMT 23.01.2023
© AFP 2023 / ALBERTO PIZZOLIحاملة المروحيات الإيطالية "كافور" بالقرب من فرقاطة "ويرا" الألمانية في البحر الأبيض المتوسط، بالقرب من المياه الإقليمية الليبية في 23 سبتمبر 2015
حاملة المروحيات الإيطالية كافور بالقرب من فرقاطة ويرا الألمانية في البحر الأبيض المتوسط، بالقرب من المياه الإقليمية الليبية في 23 سبتمبر 2015 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
© AFP 2023 / ALBERTO PIZZOLI
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رست الفرقاطة الحربية "كارابينيار 593 إف" في ميناء الجزائر، بالتزامن مع زيارة تقوم بها رئيسة الوزراء الإيطالية إلى البلاد بهدف بحث "ملف الطاقة".
ووصلت الفرقاطة الإيطالية "كارابينيار 593 إف" إلى ميناء الجزائر، أمس الأحد، في زيارة تستمر لمدة أربعة أيام.
وبحسب صحيفة "الجزائر الآن"، تأتي زيارة الفرقاطة العسكرية "كارابينيار 593 إف" في إطار التعاون العسكري الثنائي الجزائري- الإيطالي.

ووصلت الفرقاطة بالتزامن مع وصول رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى الجزائر، أمس الأحد، في أول زيارة خارجية لها منذ توليها مهام منصبها، تبحث خلالها ملف الطاقة في ظل سعي روما لتنويع مصادرها.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إن زيارة ميلوني تعكس "متانة العلاقات التاريخية بين الجزائر وإيطاليا والإرادة المشتركة في تطوير التعاون الثنائي أكثر فأكثر".
وأشارت إلى أن زيارة ميلوني هي الأولى إلى الخارج منذ توليها رئاسة وزراء إيطاليا، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والزيارة الثالثة لرئيس وزراء إيطالي إلى الجزائر في ظرف سنة واحدة.
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ولفتت إلى أن الديناميكية الجديدة في العلاقات بين الجزائر وإيطاليا تأتي بعد زيارة أجراها الرئيس عبد المجيد تبون إلى روما في مايو/أيار 2022، بعد أخرى أجراها نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا إلى الجزائر في نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
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