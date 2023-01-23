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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230123/سلطات-زابوروجيه-الجيش-الروسي-ينقل-خط-المواجهة-إلى-مسافات-أبعد-1072593768.html
سلطات زابوروجيه: الجيش الروسي ينقل خط المواجهة إلى مسافات أبعد
سلطات زابوروجيه: الجيش الروسي ينقل خط المواجهة إلى مسافات أبعد
أعلن عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن الجيش الروسي حرك ونقل خط الهجوم العسكري إلى المناطق المتقدمة في مقاطعة زابوروجيه، وذلك بعد... 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T06:23+0000
2023-01-23T06:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وصرح روغوف لوكالة "سبوتنيك" بأن "العمليات الهجومية جعلت من الممكن صد نيران القوات الأوكرانية في البلدات والقرى الخالية والآمنة في مقاطعة زابوروجيه".ووفقا له، خلال العمليات الهجومية تمكنت القوات الروسية من طرد الجيش الأوكراني من قرى وبلدات جديدة استخدمها كمعاقل لضرب المدنيين الذين يعيشون في المنطقة المحررة من زابوروجيه.وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام روسية أن القوات المسلحة الروسية شنت هجومًا محليًا مضادًا بالقرب من مدينة أوريخوف وتمكنت من السيطرة العملياتية على أربع بلدات تقع جنوب غربي وجنوب شرقي المدينة.في الوقت نفسه، أفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة الماضي، أن الجيش الروسي حرر بلدة لوبكوفو، التي تقع على بعد حوالي 25 كيلومترًا من أوريخوف.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230120/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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روسيا

سلطات زابوروجيه: الجيش الروسي ينقل خط المواجهة إلى مسافات أبعد

06:23 GMT 23.01.2023 (تم التحديث: 06:49 GMT 23.01.2023)
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور منظومة الصواريخ الجوية غراد في جمهورية دونباس
 منظومة الصواريخ الجوية غراد في جمهورية دونباس - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev
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أعلن عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن الجيش الروسي حرك ونقل خط الهجوم العسكري إلى المناطق المتقدمة في مقاطعة زابوروجيه، وذلك بعد التقدم العسكري الروسي في المنطقة.
وصرح روغوف لوكالة "سبوتنيك" بأن "العمليات الهجومية جعلت من الممكن صد نيران القوات الأوكرانية في البلدات والقرى الخالية والآمنة في مقاطعة زابوروجيه".
ووفقا له، خلال العمليات الهجومية تمكنت القوات الروسية من طرد الجيش الأوكراني من قرى وبلدات جديدة استخدمها كمعاقل لضرب المدنيين الذين يعيشون في المنطقة المحررة من زابوروجيه.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام روسية أن القوات المسلحة الروسية شنت هجومًا محليًا مضادًا بالقرب من مدينة أوريخوف وتمكنت من السيطرة العملياتية على أربع بلدات تقع جنوب غربي وجنوب شرقي المدينة.
في الوقت نفسه، أفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة الماضي، أن الجيش الروسي حرر بلدة لوبكوفو، التي تقع على بعد حوالي 25 كيلومترًا من أوريخوف.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
20 يناير, 14:05 GMT
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