https://sputnikarabic.ae/20230123/شركات-الطاقة-تجبر-البريطانيين-على-الدفع-مسبقا-وتقطع-الإمدادات-عن-ملايين-الأشخاص-1072620355.html

شركات الطاقة تجبر البريطانيين على الدفع مسبقا وتقطع الإمدادات عن ملايين الأشخاص

شركات الطاقة تجبر البريطانيين على الدفع مسبقا وتقطع الإمدادات عن ملايين الأشخاص

تعتزم الهيئة المنظمة لأعمال الطاقة في المملكة المتحدة، التحقيق مع شركات الغاز بعد الزيادة الحادة في عدد الأسر المتعثرة التي اضطرت إلى الدفع المسبق قبل الحصول... 23.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-23T14:33+0000

2023-01-23T14:33+0000

2023-01-23T14:33+0000

بريطانيا

العالم

اقتصاد

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/04/1057890652_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_634a271dafafe783d47f7a7bdb43b6cf.jpg

ويمكن أن ينظر مكتب أسواق الغاز والكهرباء في اتخاذ إجراءات قانونية إذا تبين أن الزيادة في عدد المستهلكين المجبرين على "عدادات الدفع المسبق" رافقها عدم إيلاء الشركات العناية الواجبة للأسر الضعيفة، بحسب صحيفة "الغارديان".وتأتي الخطوة التي اتخذتها الجهة المنظمة، والتي تدعو أيضا إلى "تقييم جاد" للتعريفة الاجتماعية الأرخص المتاحة لبعض الأسر ذات الدخل المنخفض، بعد أن طلب وزير الأعمال، جرانت شابس، من الموردين التوقف عن هذه الممارسة أو مواجهة "الكشف عن أسمائهم والتشهير بهم".وكتب شابس إلى موردي الطاقة يخبرهم أنهم لا يفعلون ما يكفي لمساعدة الأسر الضعيفة ويجب أن يقدموا نصائح ائتمانية، مع تركيبات الدفع المسبق كملاذ أخير.في وقت سابق من هذا الشهر، كشفت صحيفة "الغارديان" أن 3.2 مليون شخص - أي ما يعادل شخصا واحدا كل 10 ثوان - تركوا في منازل باردة ومظلمة العام الماضي بعد نفاد ائتمان الدفع المسبق.في خطاب ألقاه في معهد الحكومة، اليوم الاثنين، قال الرئيس التنفيذي لمكتب أسواق الغاز والكهرباء جوناثان برييرلي: "إنني قلق بشأن النمو الحاد في الأسر التي تكافح لدفع فواتيرها وتحويلها إلى عدادات الدفع المسبق، وأحيانا دون علمهم بذلك، وتركهم دون تدفئة".

https://sputnikarabic.ae/20221212/بريطانيا-تضع-محطات-طاقة-الفحم-في-حالة-طوارئ-استعدادا-لموجة-برد-قارس-1071121650.html

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

بريطانيا, العالم, اقتصاد