https://sputnikarabic.ae/20230123/شركات-الطاقة-تجبر-البريطانيين-على-الدفع-مسبقا-وتقطع-الإمدادات-عن-ملايين-الأشخاص-1072620355.html
شركات الطاقة تجبر البريطانيين على الدفع مسبقا وتقطع الإمدادات عن ملايين الأشخاص
شركات الطاقة تجبر البريطانيين على الدفع مسبقا وتقطع الإمدادات عن ملايين الأشخاص
تعتزم الهيئة المنظمة لأعمال الطاقة في المملكة المتحدة، التحقيق مع شركات الغاز بعد الزيادة الحادة في عدد الأسر المتعثرة التي اضطرت إلى الدفع المسبق قبل الحصول... 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T14:33+0000
2023-01-23T14:33+0000
2023-01-23T14:33+0000
بريطانيا
العالم
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/04/1057890652_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_634a271dafafe783d47f7a7bdb43b6cf.jpg
ويمكن أن ينظر مكتب أسواق الغاز والكهرباء في اتخاذ إجراءات قانونية إذا تبين أن الزيادة في عدد المستهلكين المجبرين على "عدادات الدفع المسبق" رافقها عدم إيلاء الشركات العناية الواجبة للأسر الضعيفة، بحسب صحيفة "الغارديان".وتأتي الخطوة التي اتخذتها الجهة المنظمة، والتي تدعو أيضا إلى "تقييم جاد" للتعريفة الاجتماعية الأرخص المتاحة لبعض الأسر ذات الدخل المنخفض، بعد أن طلب وزير الأعمال، جرانت شابس، من الموردين التوقف عن هذه الممارسة أو مواجهة "الكشف عن أسمائهم والتشهير بهم".وكتب شابس إلى موردي الطاقة يخبرهم أنهم لا يفعلون ما يكفي لمساعدة الأسر الضعيفة ويجب أن يقدموا نصائح ائتمانية، مع تركيبات الدفع المسبق كملاذ أخير.في وقت سابق من هذا الشهر، كشفت صحيفة "الغارديان" أن 3.2 مليون شخص - أي ما يعادل شخصا واحدا كل 10 ثوان - تركوا في منازل باردة ومظلمة العام الماضي بعد نفاد ائتمان الدفع المسبق.في خطاب ألقاه في معهد الحكومة، اليوم الاثنين، قال الرئيس التنفيذي لمكتب أسواق الغاز والكهرباء جوناثان برييرلي: "إنني قلق بشأن النمو الحاد في الأسر التي تكافح لدفع فواتيرها وتحويلها إلى عدادات الدفع المسبق، وأحيانا دون علمهم بذلك، وتركهم دون تدفئة".
https://sputnikarabic.ae/20221212/بريطانيا-تضع-محطات-طاقة-الفحم-في-حالة-طوارئ-استعدادا-لموجة-برد-قارس-1071121650.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/04/1057890652_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_47847205ee5c8863eab2932dae736dcf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بريطانيا, العالم, اقتصاد
شركات الطاقة تجبر البريطانيين على الدفع مسبقا وتقطع الإمدادات عن ملايين الأشخاص
تابعنا عبر
تعتزم الهيئة المنظمة لأعمال الطاقة في المملكة المتحدة، التحقيق مع شركات الغاز بعد الزيادة الحادة في عدد الأسر المتعثرة التي اضطرت إلى الدفع المسبق قبل الحصول على الإمدادات.
ويمكن أن ينظر مكتب أسواق الغاز والكهرباء في اتخاذ إجراءات قانونية إذا تبين أن الزيادة في عدد المستهلكين المجبرين على "عدادات الدفع المسبق" رافقها عدم إيلاء الشركات العناية الواجبة للأسر الضعيفة، بحسب صحيفة
"الغارديان".
وتأتي الخطوة التي اتخذتها الجهة المنظمة، والتي تدعو أيضا إلى "تقييم جاد" للتعريفة الاجتماعية الأرخص المتاحة لبعض الأسر ذات الدخل المنخفض، بعد أن طلب وزير الأعمال، جرانت شابس، من الموردين التوقف عن هذه الممارسة أو مواجهة "الكشف عن أسمائهم والتشهير بهم".
12 ديسمبر 2022, 12:57 GMT
وكتب شابس إلى موردي الطاقة يخبرهم أنهم لا يفعلون ما يكفي لمساعدة الأسر الضعيفة ويجب أن يقدموا نصائح ائتمانية، مع تركيبات الدفع المسبق كملاذ أخير.
في وقت سابق من هذا الشهر، كشفت صحيفة "الغارديان" أن 3.2 مليون شخص - أي ما يعادل شخصا واحدا كل 10 ثوان - تركوا في منازل باردة ومظلمة العام الماضي بعد نفاد ائتمان الدفع المسبق.
في خطاب ألقاه في معهد الحكومة، اليوم الاثنين، قال الرئيس التنفيذي لمكتب أسواق الغاز والكهرباء جوناثان برييرلي: "إنني قلق بشأن النمو الحاد في الأسر التي تكافح لدفع فواتيرها
وتحويلها إلى عدادات الدفع المسبق، وأحيانا دون علمهم بذلك، وتركهم دون تدفئة".